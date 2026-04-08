Trump dispara el DAX 40. ¿Podrá mantener el impulso?

El DAX lidera con un rally explosivo gracias al petróleo a la baja

Una vez más, los inversores que han aplicado la estrategia conocida como TACO trade han acertado. Esta táctica consiste en comprar acciones durante las caídas provocadas por amenazas arancelarias o medidas comerciales agresivas de Donald Trump, apostando a que finalmente dará marcha atrás o suavizará su postura.

Quienes tuvieron la sangre fría de comprar en los momentos de mayor tensión, cuando Trump amenazaba con “aniquilar” a Irán si no reabría el estrecho de Ormuz, hoy se han despertado con los mercados teñidos de verde.

Ayer finalizaba el plazo que Trump había dado a Irán para reabrir el estrecho, bajo amenaza de atacar infraestructuras energéticas y puentes estratégicos. Durante todo el día, el presidente estadounidense lanzó nuevas advertencias en su red social, manteniendo a los mercados en vilo.

Los índices estadounidenses cerraron prácticamente planos, reflejando la enorme incertidumbre. Sin embargo, a primera hora de la madrugada, la Casa Blanca anunció un alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán. A cambio, Teherán aceptó garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz.

Los inversores interpretaron este gesto como el primer paso hacia una resolución pacífica del conflicto en Oriente Medio que permita normalizar el flujo energético, contener el precio del crudo y evitar un deterioro mayor de la economía global y de la política monetaria. En este mar de subidas, un índice europeo ha destacado con fuerza: el DAX 40, que ha sumado más de 1.000 puntos y ha rebotado más de un 4,5%.

El DAX 40 lidera las bolsas europeas

Con el EuroStoxx 50 rebotando más de un 4%, el índice que más ha impulsado a Europa ha sido el DAX 40. El selectivo alemán registra su mayor subida intradía en meses, impulsado por la relajación del petróleo, la caída de la volatilidad y el renovado apetito por sectores cíclicos.

El DAX 40, que llegó a caer cerca de un 14% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, ha dado un giro radical y rebota casi un 9% desde el 23 de marzo, coincidiendo con las primeras señales diplomáticas. Hoy, el selectivo sube un 4,5%, su mayor revalorización desde el 10 de abril del año pasado, cuando Estados Unidos anunció una pausa arancelaria.

El resto de principales índices europeos también suben significativamente, con crecimientos superiores al 2%, y por lo general, aquellos índices que han sido más afectados durante estas últimas semanas han rebotado con mayor fuerza. Este es el caso del CAC 40, que avanza un 3,8%, el IBEX 35, que sube un 3,1%, o el FTSE, que recibe un impulso del 2,3%.

¿Por qué se dispara el DAX 40?

La estructura del DAX 40 explica buena parte de su liderazgo. El DAX está fuertemente expuesto a sectores que reaccionan de forma inmediata a cualquier mejora del sentimiento global:

automoción

industriales

tecnología

químicas

La tregua reduce el riesgo de interrupciones logísticas, mejora las expectativas de demanda internacional y alivia la presión sobre los márgenes de las empresas alemanas, especialmente sensibles a los costes energéticos. Por eso, el índice que más sufrió durante la crisis es ahora el que más rebota.

La caída del petróleo, un catalizador para la industria alemana

Alemania es una economía intensiva en energía. La estabilización del crudo tras la tregua ha sido un impulso directo para el DAX.

Un petróleo más controlado reduce los costes de producción, mejora las previsiones de beneficios y disminuye el riesgo de un repunte inflacionista que obligue al BCE a endurecer su política monetaria.

Este alivio energético beneficia especialmente a tres pilares del índice alemán: automoción, química y manufactura pesada.

La tregua no solo reduce el riesgo geopolítico, sino que también mejora las expectativas macroeconómicas para el conjunto de la industria alemana.

¿Qué acciones son las más beneficiadas?

El fuerte rebote del mercado alemán se refleja en las compañías que lideran las subidas. La mayoría presentan sensibilidad al ciclo económico, exposición a sectores industriales clave y un beneficio directo de la caída del riesgo geopolítico y del petróleo.

Infineon sube un 10,60%, impulsada por la mejora del sentimiento en tecnología y semiconductores.

impulsada por la mejora del sentimiento en tecnología y semiconductores. Siemens Energy avanza un 10,18%, beneficiada por la caída del coste energético y la reducción del riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.

beneficiada por la caída del coste energético y la reducción del riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Commerzbank rebota un 9,70%, reflejando la mejora del apetito por riesgo en el sector financiero.

reflejando la mejora del apetito por riesgo en el sector financiero. Siemens AG sube un 9,44%, apoyada en la recuperación industrial.

apoyada en la recuperación industrial. Heidelberg Materials avanza un 9,45%, favorecida por la caída del petróleo y la mejora de expectativas en construcción e infraestructuras.

Estas subidas reflejan un patrón claro: los sectores más castigados durante la crisis son ahora los que más se benefician del alivio geopolítico.

¿Puede el DAX 40 mantener este movimiento?

La continuidad del rally dependerá de dos factores esenciales.

El primero es que la tregua se mantenga y no haya nuevos sobresaltos geopolíticos. Cualquier ruptura podría devolver al mercado a la dinámica de aversión al riesgo.

El segundo es que el petróleo permanezca estable y no vuelva a tensionar los costes industriales. Si el crudo se mantiene controlado, el DAX 40 podría extender su recuperación y cerrar parte del diferencial acumulado frente a Estados Unidos.

Por ahora, el mercado celebra la tregua, pero la volatilidad seguirá siendo elevada mientras no haya una resolución definitiva del conflicto.

Cómo invertir en el DAX 40 desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al DAX 40 (XDAX.DE), a través de un ETF que replica el principal índice bursátil de Alemania.

Como ocurre con el resto de índices, acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar sobre el DAX sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.