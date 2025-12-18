Los eventos con el potencial de transformar los fundamentos a largo plazo del sector tecnológico rara vez ocurren a nivel global. El progreso de China en el desarrollo de su propia tecnología de litografía EUV pertenece a esta categoría. Si bien el proyecto aún se encuentra en fase de prototipos, su importancia va mucho más allá de los ciclos de mercado actuales y los beneficios corporativos a corto plazo.

Las máquinas EUV, con un coste aproximado de 250 millones de dólares cada una, son cruciales para la producción de chips por debajo de los 7 nm, utilizados por Nvidia, AMD, TSMC, Intel y Samsung. El monopolio occidental sobre esta tecnología define la llamada "guerra fría tecnológica". El éxito de China en el desarrollo de sus propias capacidades EUV podría transformar radicalmente las cadenas de suministro globales, reduciendo la dependencia de Occidente y fortaleciendo el potencial en IA, aplicaciones militares y la economía en general.

China avanza en la batalla por los chips

Durante varios años, China ha implementado un programa coordinado y liderado por el Estado para lograr la independencia total de las tecnologías de semiconductores occidentales. El programa abarca la construcción de máquinas de litografía de próxima generación, el desarrollo de capacidades nacionales en óptica de precisión, software de diseño, materiales críticos y procesos de fabricación. La magnitud del compromiso financiero e institucional indica que no se trata de un esfuerzo experimental, sino de una estrategia económica y geopolítica a largo plazo.

Desde una perspectiva tecnológica, China se encuentra algunos años por detrás de los líderes mundiales, pero podría alcanzar un nivel suficiente para mitigar el impacto de las sanciones, reducir la dependencia de los proveedores occidentales y desarrollar gradualmente una oferta competitiva para mercados externos. Este escenario conlleva importantes implicaciones para los gigantes tecnológicos occidentales, que actualmente obtienen una parte sustancial de sus ingresos del mercado chino.

El afán de China por alcanzar la autosuficiencia en la producción de chips de alta gama, respaldado por un megafondo estatal, está desestabilizando las cadenas de suministro globales. Pekín controla el 90% de los mercados de galio, germanio y paladio, lo que restringe las exportaciones y genera escasez mundial, lo que a su vez podría elevar los precios de las obleas de silicio entre un 20% y un 30%. Occidente está respondiendo con inversiones en la diversificación de la producción, incluyendo la Ley CHIPS y nuevos proyectos en India y Europa. Estas medidas incrementan los costes de producción, retrasan la puesta en marcha de fábricas y elevan los precios de los productos electrónicos de consumo, como teléfonos inteligentes, portátiles y servidores de inteligencia artificial, a la vez que aumentan el riesgo de fragmentación de la cadena de suministro global.

Impacto a nivel corporativo

Estos cambios en la cadena de suministro tienen implicaciones significativas para las valoraciones de las empresas tecnológicas más vulnerables. Entre las empresas occidentales más expuestas se encuentran ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung y Microsoft, todas ellas presionadas por el acceso restringido al mercado chino, el aumento de los costes de producción y la escasez de componentes. Por el contrario, empresas chinas como SMIC, Huawei y otras fábricas nacionales de semiconductores podrían beneficiarse de una creciente autosuficiencia, el apoyo estatal y la reducción gradual de la dependencia de las tecnologías occidentales, lo que mejoraría su posición en el mercado y su potencial de crecimiento.

Las consecuencias geopolíticas son igualmente profundas. La competencia tecnológica se asemeja cada vez más a un conflicto sistémico a largo plazo, en el que el acceso a chips avanzados determina la ventaja económica, militar y estratégica. En este entorno, el sector tecnológico deja de ser únicamente un espacio para la innovación impulsada por el mercado y se convierte en una herramienta de política estatal. Proyectos de la envergadura del programa chino no necesitan alcanzar el éxito total para influir en las valoraciones y las estrategias corporativas. A largo plazo, basta con que alteren las reglas del juego.