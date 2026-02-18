China va con todo. En mitad del conflicto geopolítico entre Estados Unidos para hacerse con la hegemonía mundial, China está apostando fuerte para hacerle la competencia a Neuralink a través de NeuroXess. ¿De verdad están los chinos implantando chips en el cerebro?

La apuesta de China para implantar chips en el cerebro

El impulso de China para crear campeones nacionales en tecnología médica capaces de competir con empresas estadounidenses como Neuralink, fundada por Elon Musk, empieza a dar frutos. Una start-up con sede en Shanghái ha avanzado hasta la fase de ensayos en humanos apenas unos años después de su creación. NeuroXess, la empresa que se dedica al desarrollo de chips cerebrales que permiten la interacción directa entre el cerebro y dispositivos electrónicos, anunció recientemente que un paciente con parálisis logró mover el cursor de un ordenador tan solo cinco días después de la implantación del dispositivo.

Esto puede sorprender, pero es una apuesta estatal china que se empezó a materializar en 2021. NeuroXess forma parte de un número creciente de empresas chinas que están aprovechando la estrategia de Pekín para posicionarse como líder mundial en interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés). El año pasado, las autoridades chinas declararon esta tecnología como sector estratégico nacional y presentaron una hoja de ruta que contempla la creación de entre dos y tres compañías de referencia mundial antes de 2030.

La aceleración es evidente en todo el ámbito de la neurotecnología en China. Según datos de Dongmaicheng, en los primeros once meses de 2025 se cerraron al menos 24 rondas de financiación para start-ups de BCI, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cómo funciona exactamente?

El sistema desarrollado por NeuroXess consiste en una malla de poliamida y metal que se implanta sobre la superficie del cerebro para captar señales neuronales y transmitirlas a dispositivos electrónicos externos. El implante está conectado mediante cables situados por fuera del cráneo a un paquete de baterías alojado en el pecho del paciente. Actualmente, la empresa centra sus esfuerzos exclusivamente en aplicaciones médicas, especialmente para personas con discapacidades físicas graves como parálisis o esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas del cerebro y la médula espinal. Sin embargo, entramos en un terreno en el que la ética empieza a jugar un papel importante. ¿Se debería permitir implantar chips en humanos para conseguir capacidades extra? Y lo más importante: ¿se usará para la guerra?

¿Los chinos le ganan a Neuralink?

Neuralink (de Elon Musk) tiene un sistema diferente y en teoría menos invasivo, que además consigue mejores resultados. Según apunta Financial Times, Neuralink ha conseguido que varios participantes hayan excedido los 10 bits por segundos, frente a los 5,2 bits de NeuroXess. Esto mide la velocidad en la que se decodifica la información neuronal, por lo que mientras mayor mejor. Sin embargo, se requiere mayor velocidad para procesos más complejos.

En definitiva, China está apostando por diversas tecnologías en las que compite directamente con Estados Unidos, pero la carrera está lejos de terminar. De momento, estas compañías no cotizan y no deberíamos esperar salidas a bolsa de estas empresas en el corto plazo. Sin embargo, no sería de extrañar que hubieran compañías cotizadas que suministraran algunos elementos necesarios a lo largo de los últimos años. Hasta ahora, esto es algo muy de nicho, pero desde luego abre una gran posibilidad para las personas con problemas psicomotrices.