Los mercados financieros compran la paz en Oriente Medio. Los últimos avances de los principales índices mundiales, descuentan un acercamiento cada vez más visible entre EEUU e Irán. Los inversores esperaban una señal para entrar de nuevo en las bolsas, y los movimientos de los últimos días parecen ser la prueba definitiva.

Durante el último mes, la narrativa dominante era clara, el crudo subía, las acciones sufrían. Ahora esa relación se ha roto. El mercado ya no está cotizando el conflicto en sí, sino su posible desenlace. Ahí entra en juego el factor clave de estos días, la disposición de Irán a negociar una suspensión temporal de su programa nuclear.

El Ibex 35 al alza gracias a bancos, acereras y turismo

El Ibex 35 supera con holgura los 18.000 puntos apoyado en los sectores más cíclicos de la economía. Bancos, acereras, o empresas ligadas al turismo han sido las principales beneficiadas ante el optimismo reinante de una posible resolución.

Entre las empresas con mayores avances del Ibex 35 encontramos a ACS tras conocerse varias noticias positivas, como un contrato con sus socios para la construcción de una línea del metro de Praga, el optimismo de ayer en algunas empresas relacionadas con los centros de datos o una mejora de recomendación y precio objetivo.

También cotiza entre las principales posiciones del día entre el Ibex 35 la farmaceútica Grifols que repunta tras anunciar que ha formalizado con éxito la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027.

Destacar el rendimiento de Indra, en un momento en el que las empresas del sector de la defensa en Europa han tenido un comportamiento inferior al mercado, podría seguir siendo tendencia estructural, beneficiadas de nuevos contratos para ayudar a Ucrania.

En el lado opuesto del Ibex 35 encontramos a Repsol, que sufre ante las fuertes caídas del precio del petróleo ante la expectativa de que se restablezca el tránsito por el estrecho de Ormuz, algo que también afecta a las utilities que sufren por las caídas del precio del gas y su carácter más defensivo.

Los activos de riesgo despegan

Las bolsas estadounidenses abrieron al alza, con el Nasdaq 100 encaminándose a su racha de subidas más larga desde 2021, ya que el optimismo de que Estados Unidos e Irán están considerando otra ronda de conversaciones de paz hizo bajar los precios del petróleo e impulsó el apetito por el riesgo en todo el mundo.

A nivel corporativo, los grandes bancos americanos han presentado sus resultados del trimestre generando fuertes beneficios por la volatilidad del trimestre y despejando dudas sobre la exposición general al crédito privado.

Hoy el FMI ha rebajado sus expectativas de crecimiento de este año después de que la guerra en Oriente Medio provocara una importante crisis petrolera, e incluyó la posibilidad de una recesión si el conflicto se prolonga y la infraestructura energética sufre graves daños.

En otros mercados, destacan las subidas de los metales ante la debilidad del dólar, y la expectativa de una política monetaria menos agresiva por parte de los bancos centrales.

Por su parte, el Bitcoin retoma la senda alcista, superando los 70.000 dólares y acercándose a los 75.000, niveles próximos a los máximos alcanzados durante el pico de tensión en marzo.