Las acciones de Grifols encabezan hoy las subidas del selectivo español después de las fuertes caídas registradas a finales de la semana pasada. La compañía rebota un 3,9 %, apoyada en un posible giro técnico y en noticias positivas relacionadas con la refinanciación y amortización de su deuda.

Aun así, las acciones de Grifols acumulan una caída del 14,4% en lo que va de año, lastrada por titulares negativos como el aumento de posiciones bajistas o la investigación abierta en Canadá tras el fallecimiento de dos donantes de plasma.

Grifols refinancia sus vencimientos de deuda

En concreto, Grifols ha anunciado que ha formalizado la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un Term Loan B (TLB) estructurado en tres tramos. Uno de 2.000 millones de dólares en préstamo a plazo en dólares. Un segundo de 1.250 millones de euros en préstamo a plazo en euros. Y un tercero de 2.065 millones de dólares en crédito revolving.

Adicionalmente, la compañía ha anunciado la amortización anticipada de 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5 % con vencimiento en 2030. El objetivo es reducir deuda cara, reforzar la estructura de capital y enviar un mensaje de estabilidad al mercado en un momento especialmente delicado para la compañía.

La empresa recuerda que la reciente sindicación contó con fuerte demanda de inversores globales y amplio apoyo institucional. Una vez completado el proceso, previsto para el 14 de abril, Grifols no afrontará vencimientos significativos hasta octubre de 2028, lo que reduce de forma notable la presión financiera a corto plazo.

Un movimiento que llega en plena oleada bajista

Tanto la refinanciación de la deuda de 2027 como el anuncio de la amortización anticipada se producen en un contexto de fuerte presión por parte de los bajistas.

La semana pasada, Kintbury Capital elevó su posición corta hasta el 2 % del capital, desde el 0,82 % previo, alcanzando el mayor nivel registrado en Grifols.

Aunque el mercado ha recibido positivamente la amortización anticipada y reestructuración de deuda, impulsando las acciones de Grifols al alza, la compañía aún tiene un largo camino para recuperar la confianza perdida. La incertidumbre reputacional y los episodios recientes siguen pesando sobre la cotización.

El director financiero, Rahul Srinivasan, destacó que esta amortización supone “un nuevo paso adelante” en la ejecución de la estrategia financiera de la empresa. Según Grifols, la reducción de deuda cara y la mejora del perfil de vencimientos contribuirán a reforzar el balance y estabilizar la percepción del mercado.

Grifols trata de recuperar la iniciativa en un entorno adverso

Grifols intenta recuperar la iniciativa en un momento marcado por la volatilidad y la presión bajista.

La amortización anticipada de 500 millones, junto con la refinanciación masiva de su deuda, busca transmitir que la compañía está centrada en reducir costes financieros, fortalecer su estructura de capital y estabilizar su cotización.

El mercado evaluará ahora si estas medidas son suficientes para frenar las caídas y restaurar la confianza de los inversores en la firma.

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