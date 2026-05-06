📊Comentario del día - El mercado entra en una nueva era

Las bolsas inician la sesión disparadas por las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien destacó el “gran progreso” hacia un acuerdo de paz definitivo con Irán. Los mercados en Asia han alcanzado nuevos máximos liderados por el fabricante de memoria Samsung Electronics, que ha experimentado un alza del 16% en Corea del Sur, alcanzando una capitalización bursátil de 1 billón de dólares.

Los índices europeos también registraron una jornada positiva gracias a la publicación de resultados empresariales. El índice Euro Stoxx 600 subió con fuerza impulsado por los avances en los sectores de recursos básicos y automoción. Además, destacan la subida en las acciones de Novo Nordisk, que se dispararon hasta un 7,5% tras el éxito de su nueva píldora antiobesidad Wegovy, que impulsó las ventas del primer trimestre.

Una mayor estabilidad geopolítica y el optimismo en torno a los fabricantes de chips siguen siendo los dos catalizadores del mercado esta semana.

¿El momento de Europa?

Europa no tiene un solo problema, tiene una combinación peligrosa de baja productividad, energía cara, fragmentación regulatoria, debilidad en escalado tecnológico, dependencia exterior en insumos estratégicos y lentitud institucional. Esa combinación explica gran parte del descuento estructural con el que cotizan hoy las bolsas europeas frente a Estados Unidos. Mientras el S&P 500 negocia cerca de 21 veces beneficios futuros, Europa continúa moviéndose muy por debajo de esos múltiplos, reflejando años de menor crecimiento y menor capacidad de generar campeones tecnológicos globales.

Sin embargo, la situación actual difiere bastante de la de los últimos años. Europa ha visto las orejas al lobo. Y eso está empezando a provocar algo que durante mucho tiempo parecía imposible: una cierta vuelta del pragmatismo económico. El continente comienza lentamente a entender que competir requiere invertir, asegurar energía, construir infraestructura y proteger cadenas estratégicas, no únicamente regularlas.

Muchos se preguntan además por qué la nueva crisis energética vinculada a Irán no ha golpeado con más fuerza a la economía europea. Y la respuesta es importante: Europa aprendió mucho de 2022. El continente ha reconstruido parte de su resiliencia energética mediante mayor capacidad de regasificación, recuperación nuclear francesa, expansión renovable, mejora de redes eléctricas y diversificación de suministro de gas. Incluso con tensiones geopolíticas elevadas, los precios eléctricos europeos permanecen muy lejos de los máximos de hace cuatro años.

Eso no significa que Europa haya resuelto sus problemas estructurales. Sigue existiendo una enorme brecha frente a Estados Unidos en productividad, mercado de capitales y capacidad tecnológica. Pero por primera vez en mucho tiempo empiezan a verse señales de reacción política e industrial. Alemania flexibiliza posiciones fiscales, Francia impulsa soberanía energética, Bruselas habla de simplificar regulación y aumenta la presión para desarrollar industria local vinculada a defensa, semiconductores e inteligencia artificial.

Quizás el mayor cambio no sea económico, sino psicológico. Durante años Europa parecía resignada al estancamiento. Hoy, aunque lentamente y con muchas contradicciones, empieza a asumir que el coste de no invertir puede ser mucho mayor que el coste de hacerlo. Y los mercados suelen anticipar esos cambios antes que la economía real.

El nuevo “60/40”: IA, energía y el cambio de paradigma

La narrativa clásica del portafolio 60/40 —60% renta variable y 40% bonos— vuelve a estar bajo presión en un entorno donde la inflación estructural, las tensiones geopolíticas y la revolución de la inteligencia artificial están redefiniendo los motores de rentabilidad global. Un reciente análisis propone un nuevo enfoque, que sustituye parte de la exposición tradicional a bonos por una combinación estratégica entre semiconductores y energía, dos sectores que hoy concentran los principales flujos de inversión y las mayores dinámicas de crecimiento estructural.

La lógica detrás de esta tesis es potente. Por un lado, la inteligencia artificial está generando una demanda sin precedentes de capacidad computacional. Los grandes hiperescaladores planean inversiones de cientos de miles de millones de dólares en infraestructura, centros de datos y chips avanzados durante los próximos años. Pero detrás de esa expansión existe una realidad física ineludible: la IA consume enormes cantidades de energía. Esto convierte al sector energético en un socio natural —y muchas veces olvidado— del boom tecnológico.

A eso se suma un factor geopolítico cada vez más relevante. Las tensiones en Medio Oriente vuelven a poner en el centro del debate el riesgo de shocks de oferta energética y una potencial reactivación de presiones inflacionarias globales. En ese contexto, la energía deja de ser únicamente una apuesta cíclica y pasa a funcionar también como cobertura estratégica frente a un mundo más fragmentado, más volátil y con cadenas de suministro más vulnerables.

Esta estrategia “Semis + Energy Barbell” habría acumulado retornos cercanos al 37% en 2026, frente al 4% del S&P 500 y apenas 3% del clásico portafolio 60/40. Además, no solo mostró mucha más rentabilidad, sino también una volatilidad mucho más eficiente: el ratio de Sharpe alcanzó 5,3 frente a 1,0 del S&P 500 y 0,9 del 60/40 tradicional. Incluso en términos de drawdowns, la diferencia fue significativa, con caídas máximas cercanas al -4% frente al -8,9% del S&P y el -5,8% del 60/40.

La IA ya no es únicamente una historia de software y algoritmos; también es una historia de electricidad, infraestructura y capacidad industrial. En ese contexto, las carteras tradicionales podrían necesitar una actualización estructural para adaptarse a los nuevos vectores de crecimiento global.

La burbuja silenciosa detrás de la inteligencia artificial

El mercado está comenzando a mirar con más atención una variable incómoda detrás del boom de la inteligencia artificial: la enorme cantidad de deuda necesaria para financiarlo. El desarrollo de infraestructura vinculada a IA —especialmente centros de datos, chips y energía— podría estar entrando en una fase de sobreapalancamiento financiero.

La magnitud de las cifras impresiona. Las grandes tecnológicas estadounidenses podrían elevar su gasto de capital vinculado a IA por encima de los 800.000 millones de dólares en 2026 y acercarse a 1,1 billones en 2027. El problema es que gran parte de ese crecimiento ya no estaría financiándose con flujo de caja, sino también con emisión récord de deuda corporativa, crédito privado y estructuras cada vez más sofisticadas de financiamiento.

La emisión de bonos investment grade vinculada al ecosistema IA podría superar los 2 billones de dólares este año. El punto central no es cuestionar el potencial transformador de la inteligencia artificial, sino advertir que el mercado podría estar subestimando los riesgos financieros asociados a la velocidad del despliegue. La carrera por construir capacidad computacional está generando una demanda explosiva de capital, mientras bancos y fondos privados compiten por financiar proyectos cuya rentabilidad real aún depende de expectativas futuras muy agresivas.

Empiezan a aparecer además varias señales que históricamente suelen darse cuando comienzan a formarse excesos financieros. Primero, el crecimiento de la deuda vinculada al ecosistema IA ya supera claramente el crecimiento real de las ganancias corporativas. Segundo, la actividad de fusiones y adquisiciones financiadas con crédito está acelerándose nuevamente a niveles típicos de fases tardías de ciclo. Tercero, el mercado está viendo un fuerte aumento en emisiones privadas y estructuras de financiamiento cada vez más complejas, fuera de los canales tradicionales. Y cuarto, existe una creciente concentración del riesgo: cada vez más emisión de deuda depende de un pequeño grupo de hiperescaladores tecnológicos y proyectos de centros de datos.

La gran paradoja del mercado actual es que la revolución tecnológica más importante de las últimas décadas podría terminar dependiendo menos de la innovación y más de la capacidad del sistema financiero global para seguir absorbiendo deuda sin generar desequilibrios mayores.

GameStop y eBay: la euforia financiera desafía la lógica

La propuesta de GameStop para adquirir eBay por aproximadamente 56.000 millones de dólares se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos del apetito por riesgo que domina actualmente los mercados financieros. Lo que hace apenas unos años parecía impensable —una “meme stock” intentando comprar una compañía cuatro veces más grande que ella— hoy vuelve a alimentar el debate sobre exceso de liquidez, exuberancia financiera y creciente dependencia del endeudamiento corporativo.

El CEO de GameStop, Ryan Cohen, plantea financiar gran parte de la operación mediante deuda y emisión de acciones, en una estructura que recuerda más a un leveraged buyout que a una adquisición corporativa tradicional.

El problema es que el contexto financiero actual ya no es el de dinero gratis de 2020 o 2021. Hoy el coste de financiación es mucho más elevado y cualquier operación altamente apalancada exige una capacidad de generación de caja mucho más sólida y estable de la que GameStop ha demostrado hasta ahora.

Ahí aparece uno de los principales riesgos que el mercado parece estar ignorando: una adquisición de este tamaño no solo implicaría asumir decenas de miles de millones en deuda, sino también convivir durante años con costes financieros extremadamente altos. En un entorno de tipos elevados, el verdadero desafío no es comprar la compañía, sino refinanciar esa deuda sin destruir la rentabilidad futura.

Además, el supuesto racional estratégico de la operación todavía genera muchas dudas. eBay continúa siendo una plataforma madura, con crecimiento limitado y fuerte competencia estructural frente a Amazon, Shopify o entidades asiáticas. Por eso, se cuestiona si esta operación responde realmente a una lógica industrial o más bien a una narrativa financiera destinada a sostener valorizaciones elevadas y entusiasmo especulativo alrededor de GameStop.