📊 Comentario del día: El mundo contiene la respiración

Hoy vence el plazo para que Irán acepte el ultimátum de Donald Trump de reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a un ataque estadounidense contra sus centrales eléctricas y puentes.

En este momento es imposible predecir el resultado. No se puede descartar que Irán ceda. O bien, que Trump pueda posponer el plazo nuevamente, argumentando que las negociaciones están progresando. O que la guerra pueda intensificarse. La incertidumbre sigue siendo máxima, y el mercado sigue siendo conducido por los titulares.

Lo que está claro es que Trump necesita encontrar una salida a lo que bien podría llamarse "Operación Error Épico", porque si hay algo seguro en un conflicto es que cada día trae consigo el riesgo de nuevas consecuencias indeseadas.

Un liderazgo iraní menos ideológico y más racional podría surgir de las caóticas consecuencias de un enfrentamiento causado en gran parte por sus propios errores de cálculo. La Guardia Revolucionaria proclamará la victoria simplemente por haber sobrevivido, pero saldrá debilitada. Lo mismo ocurrirá con Trump, tanto a nivel nacional como internacional, de ahí sus insultos. Los errores en la guerra tienen consecuencias.

Irán ahora tiene influencia sobre el transporte marítimo internacional, una influencia que no se puede ignorar, pero también está aislado y en una situación económica precaria, lo que significa que la salida más probable de esta guerra es una negociación liderada internacionalmente que equivaldría a un soborno para reabrir el estrecho.

La escalada de la guerra conlleva riesgos significativos para Estados Unidos como la prolongación del cierre del estrecho y el gasto de una mayor parte de sus menguantes reservas de municiones de alta gama ante la demanda mundial.

¿Petrodólar o petroyuan?

En un conflicto con pocos vencedores , la hegemonía del dólar destaca. El billete verde ha subido un 2,2 % desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques coordinados contra Irán. Esto es significativo después de que la moneda de reserva mundial cayera más del 8 % el año pasado, pero, a pesar de las apariencias, es prematuro hablar de un cambio de rumbo. Aunque este repunte en tiempos de guerra ha disipado, al menos, cualquier duda sobre el estatus de “refugio seguro”.

Nada de esto significa que el dólar pueda evitar daños a largo plazo. El conflicto con Irán ha debilitado el sistema del petrodólar, que llevaba décadas funcionando con fiabilidad. Normalmente, durante una crisis petrolera, los estados del Golfo se benefician del alza de los precios e invierten sus ganancias extraordinarias en bonos del Tesoro estadounidense.

En esta ocasión, el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán y los subsiguientes ataques a la infraestructura petrolera implican que estos productores de petróleo no solo están reduciendo la producción, sino también vendiendo bonos del Tesoro estadounidense para generar fondos que les permitan defender sus monedas nacionales, debilitadas por la presión, y financiar gastos bélicos.

Hasta el momento, las tenencias de bancos centrales extranjeros en la Reserva Federal de Nueva York han disminuido en aproximadamente 82.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 2,7 billones de dólares desde finales de febrero, el nivel más bajo desde 2012. Si bien su estatus como moneda de reserva se mantiene seguro gracias a la falta de competidores, la guerra está erosionando aún más sus cimientos.

En paralelo, este contexto está acelerando una tendencia que ya venía gestándose: el impulso hacia el llamado “petroyuan”. China, principal comprador de crudo del Golfo, lleva años promoviendo el uso del yuan en el comercio energético, y el conflicto podría reforzar ese giro.

De hecho, ya se han planteado escenarios en los que el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz esté condicionado a pagos en yuanes, lo que supondría un desafío directo al monopolio del dólar en el mercado petrolero. Aun así, hablar de un reemplazo inmediato sería precipitado.

El precio del WTI por encima del Brent

A primera vista puede sorprender que el petróleo WTI esté por encima del Brent, porque históricamente el Brent ha cotizado con prima al ser el benchmark global, pero lo que estamos viendo ahora tiene mucho más que ver con el “cuándo” y el “dónde” que con el “qué”.

El cierre del estrecho de Ormuz lo distorsiona todo. Cuando desaparece o se reduce drásticamente una vía por la que transita alrededor del 20% del crudo mundial, el mercado deja de ser un mercado cómodo y pasa a ser un mercado de urgencia. Y en ese entorno, lo que se paga es la disponibilidad inmediata y la seguridad del suministro.

Ahí es donde entra el valor del WTI. Aunque estructuralmente siga siendo un crudo más “doméstico”, está vinculado a entregas en Cushing y, sobre todo, a un entorno geopolítico mucho más estable en este momento. Eso hace que, para muchos compradores, especialmente los que necesitan suministro ya y fuera de la zona de conflicto, el barril estadounidense se convierta en una especie de “refugio logístico”.

Además, hay un factor técnico clave que explica gran parte de la aparente prima: los contratos no están comparando lo mismo en términos temporales. El WTI está cotizando el corto plazo con entrega en mayo, mientras que el Brent ya está mirando a junio. En un mercado en backwardation muy pronunciada, como el actual, ese desfase temporal es fundamental. El mercado está diciendo que el petróleo hoy —o dentro de unas semanas— vale mucho más que el de dentro de dos meses, porque nadie tiene visibilidad sobre cuánto durará la disrupción.

Por eso, más que una “anomalía”, lo que vemos es una combinación de tres fuerzas: escasez física inmediata, prima por seguridad geográfica y una estructura temporal del mercado extremadamente tensionada. Si alineamos perfectamente los vencimientos, probablemente seguiríamos viendo al Brent por encima. En mi opinión, esto no marca un cambio de paradigma entre benchmarks, sino un episodio muy concreto de estrés en el corto plazo. Si el estrecho de Ormuz se reabre y vuelve cierta normalidad en los flujos, lo lógico sería que el diferencial vuelva a su patrón habitual

Datos clave del Ibex 35

El Ibex 35 está cotizando en positivo en la jornada de hoy a pesar de que el contexto es cuanto menos de incertidumbre. En vistas a las subidas de hoy, no parece que los inversores estén dando demasiado peso a un gran ataque de Estados Unidos sobre Irán. Y aunque las subidas son moderadas, algunos de los valores que suben pueden indicar cierto optimismo sobre el conflicto.

Dentro del Ibex 35 está destacando Cellnex a pesar de que los rendimientos de la deuda pública están subiendo hoy. Podemos achacar las subidas al aumento de participación de BlackRock en su accionariado, aunque apenas ha pasado del 4,968% hasta el 5%.

Por otro lado, Puig está teniendo una jornada positiva y los inversores ven con buenos ojos la fusión con Estée Lauder. Nosotros pensamos que la operación puede facilitar la competencia contra L’Oréal, gracias a unas mayores inversiones en publicidad y una mejor diversificación geográfica, aunque la clave es la valoración que se de por la compañía, que parece que se quedará por debajo por lo que salió a cotizar a bolsa.

La banca española (a excepción de CaixaBank, que descuenta dividendo) cotiza en verde, que junto con las acereras nos hace pensar que una parte de los inversores está descontando un escenario positivo con respecto a la guerra. Ambos sectores se ven muy influenciados por el conflicto, tanto porque la incertidumbre reduce la demanda de crédito como por el aumento de los costes de la energía, que impacta en las acereras por ser un negocio intensivo en energía.

Oportunidad de la sesión: Nasdaq 100 QQQ.US

La expectativa de un posible retraso en las amenazas de Trump argumentando un avance en las negociaciones con Irán es nuestro escenario base para la conferencia de hoy. Esto puede generar subidas en los índices que más han sufrido entre los que destacan las empresas tecnológicas, por lo que el índice por excelencia del sector, el Nasdaq 100 puede estar ante un buen momento de entrada.

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