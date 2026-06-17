Wall Street vuelve a marcar máximos históricos, mientras el petróleo acumula una de sus mayores correcciones de los últimos años tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. El barril de Brent ya cotiza por debajo de los 80 dólares, alejándose más de un 30% de los máximos registrados durante el conflicto y reduciendo significativamente las presiones inflacionistas sobre la economía global.

Este nuevo escenario llega en un momento especialmente delicado para los bancos centrales. La Reserva Federal celebra hoy su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, en medio de un intenso debate sobre si la caída del petróleo permitirá recortes de tipos o si la persistencia de la inflación obligará a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo. Entre tanto, los inversores continúan reposicionando sus carteras ante un entorno marcado por Ormuz, la gran rotación hacia Europa y Asia, el retorno del oro y las dudas sobre la evolución futura del dólar.

¿Ha llegado una nueva Fed?

La primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal está generando una enorme expectación entre los inversores. El consenso del mercado teme una Reserva Federal más agresiva frente a la inflación, especialmente después de varios meses de crecimiento sólido y de una inflación que continúa claramente por encima del objetivo.

Sin embargo, nuestra visión es diferente. Creemos que el mensaje podría ser menos restrictivo de lo que espera el mercado. El verdadero objetivo de Warsh no sería endurecer la política monetaria, sino sentar las bases para una futura normalización que permita reducir los tipos de interés sin comprometer la credibilidad de la Fed.

La clave estaría en el balance. Durante años, la Reserva Federal ha absorbido una parte muy relevante de la deuda pública estadounidense. Warsh ha sido uno de los mayores críticos de esta situación y todo apunta a que intentará acelerar el proceso de reducción del balance, trasladando progresivamente esa demanda hacia el sector privado y a unos bancos que podrían aumentar su capacidad de absorción gracias a la desregulación financiera impulsada por la administración Trump.

Si esta estrategia tiene éxito, Estados Unidos podría aliviar parte de su presión fiscal sin necesidad de mantener unos tipos excesivamente elevados durante mucho tiempo. A ello se suma otro factor fundamental: unos mercados financieros fuertes aumentan la riqueza patrimonial de familias y empresas, favorecen la recaudación fiscal y facilitan la financiación del enorme déficit estadounidense.

Por ello, más que una Fed obsesionada con subir tipos, podríamos estar asistiendo al nacimiento de una Fed que busca recuperar margen para recortar en el futuro.

¿Estamos en 1996 o en 1999?

Wall Street vuelve a marcar máximos históricos y cada vez son más los inversores que se hacen la misma pregunta: ¿estamos viviendo una situación similar a 1996 o nos encontramos más cerca de 1999?

La diferencia es mucho más importante de lo que parece. En 1996, Alan Greenspan pronunció su famoso discurso sobre la "exuberancia irracional" cuando muchos consideraban que las valoraciones eran excesivas. Sin embargo, el mercado continuó subiendo durante varios años más y el S&P 500 prácticamente se duplicó antes del estallido definitivo de la burbuja tecnológica.

Actualmente encontramos argumentos para ambos escenarios. Por un lado, la concentración del mercado en un reducido número de compañías y unas valoraciones cada vez más exigentes recuerdan a episodios anteriores de exuberancia.

Sin embargo, existen diferencias importantes respecto a 1999. La economía estadounidense continúa creciendo a un ritmo sólido, el consumo mantiene una notable fortaleza y el mercado inmobiliario comienza a mostrar signos de estabilización.

A ello se suma una política monetaria que recuerda en ciertos aspectos a la de mediados de los años noventa. Tras uno de los ciclos de endurecimiento monetario más agresivos de las últimas décadas, la Reserva Federal comenzó a recortar tipos en 2025 sin que la economía entrara en recesión.

Pero la principal diferencia respecto a 1999 está en los beneficios empresariales. Las compañías que lideran actualmente la revolución de la inteligencia artificial no son simples promesas de crecimiento futuro. Empresas como Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet o Meta generan beneficios récord y están impulsando una ola de inversión real en infraestructuras tecnológicas.

Por ello, nuestra visión sigue estando más cerca de 1996 que de 1999.

¿Cuándo caerá el precio de la gasolina?

Ahora que el conflicto entre Estados Unidos e Irán finaliza y el precio del petróleo corrige con fuerza, muchos conductores se hacen la misma pregunta: ¿cuándo se trasladará esa caída a las gasolineras?

La experiencia demuestra que el petróleo y la gasolina no se mueven al mismo ritmo.

El mejor precedente lo encontramos en 2022. Tras la invasión rusa de Ucrania, el petróleo alcanzó máximos en marzo, pero la gasolina continuó subiendo durante varios meses. De hecho, el precio medio de la gasolina no empezó a bajar de forma clara hasta casi tres meses después del pico registrado por el crudo.

Este fenómeno se conoce como el efecto "cohete y pluma". Cuando el petróleo sube, la gasolina suele reaccionar rápidamente. Sin embargo, cuando baja, la caída tarda mucho más en llegar al consumidor.

Por este motivo, aunque el petróleo haya protagonizado una de las mayores caídas de las últimas décadas, es poco probable que los conductores vean una reducción inmediata en el precio que pagan al repostar.

Si la historia se repite, el alivio para los conductores llegará, pero probablemente después del verano.

¿Por qué el yen sigue sin reaccionar?

El Banco de Japón acaba de ejecutar la mayor subida de tipos de interés en más de tres décadas. Sin embargo, lejos de fortalecerse, el yen continúa mostrando una notable debilidad frente al resto de grandes divisas.

La explicación es sencilla: los inversores no juzgan únicamente lo que hace un banco central hoy, sino lo que creen que hará mañana.

Aunque el Banco de Japón elevó los tipos hasta el 1%, también anunció que seguirá comprando deuda pública por valor de 2 billones de yenes al mes a partir del próximo año y mantuvo un mensaje extremadamente prudente sobre futuras subidas. El resultado es que el mercado sigue dudando de su compromiso para combatir la inflación.

Las dudas están justificadas. La inflación japonesa permaneció durante años por encima del objetivo del 2%, mientras el Banco de Japón continuaba manteniendo una política monetaria extraordinariamente acomodaticia.

Además, algunos inversores cuestionan la futura composición del comité. Varios miembros con una visión más restrictiva finalizarán su mandato en 2027 y podrían ser sustituidos por candidatos elegidos por Sanae Takaichi.

Esta falta de credibilidad resulta especialmente importante porque Japón continúa siendo la principal fuente de financiación del conocido carry trade.

Sin embargo, si la caída del petróleo y la rotación global se consolidan, el yen podría convertirse en una de las divisas con mayor potencial de revalorización, especialmente teniendo en cuenta que continúa siendo una de las más infravaloradas del mundo desarrollado.