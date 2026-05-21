Déjà vu en los mercados financieros. Los inversores vuelven a escuchar mensajes sobre los “últimos ajustes” antes de un posible acuerdo con Irán, una narrativa que ya hemos visto en varias ocasiones durante los últimos meses. Sin embargo, los inversores siguen confiando en las palabras del presidente.

La combinación entre las declaraciones de Donald Trump apuntando a un acercamiento con Irán, el tránsito de 26 buques por el estrecho de Ormuz y la fuerte caída de las reservas comerciales y estratégicas de crudo en Estados Unidos provocó un importante movimiento en los mercados.

El petróleo corrigió con fuerza y arrastró consigo a los rendimientos de los bonos y al dólar, mientras aumentaba el apetito por riesgo en acciones, criptomonedas e incluso algunos activos refugio. De hecho, el tono más agresivo mostrado por las últimas actas de la Reserva Federal apenas tuvo impacto, eclipsado completamente por la evolución geopolítica.

Kevin Warsh hereda una Fed muy distinta

Este viernes, en una ceremonia poco habitual, Donald Trump tomará juramento a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. Su llegada se produce en un momento especialmente complejo, donde el debate gira sobre inflación, petróleo y estabilidad.

Cuando Warsh fue propuesto a comienzos de año, el mercado esperaba un ciclo claramente bajista para los tipos de interés. Los futuros descontaban entonces una tasa cercana al 2,8% para el verano de 2027. Sin embargo, el conflicto con Irán cambió completamente el escenario y hoy el mercado espera tipos por encima del 4%, incluso con Warsh al frente del organismo.

Las últimas actas de Jerome Powell parecen reforzar esa idea. Aunque la Reserva Federal evitó ofrecer detalles concretos sobre las votaciones internas, el lenguaje utilizado apunta a un comité más preocupado por la inflación y potencialmente más restrictivo de lo que descontaban los inversores hace apenas unos meses. La gran incógnita ahora es si Warsh mantendrá su visión más favorable a los recortes o si el entorno actual terminará obligándole a adoptar una postura mucho más dura.

Desde nuestro punto de vista, cualquier movimiento prematuro hacia una política más acomodaticia podría tener consecuencias importantes. Con el petróleo todavía elevado, el mercado de bonos tensionado y la inflación lejos del objetivo, una relajación monetaria o de tono podría alimentar nuevamente las expectativas inflacionarias.

El riesgo es evidente: si la Reserva Federal decide priorizar crecimiento y financiación frente a estabilidad de precios, el mercado podría responder con nuevas subidas en las rentabilidades, precisamente el escenario que más preocupa actualmente a los inversores.

La FED tiene que explicar al mercado en junio cómo combatirá la inflación y, por muchas medidas diferentes que puedan utilizar para calcular el crecimiento de los precios, los mercados necesitan creerlo. Para nosotros solo hay un camino: subir de manera progresiva los tipos de interés, empezando en verano.

Resultados de Nvidia

Nvidia presentó ayer los resultados de su primer trimestre fiscal de 2027. Y sí, de nuevo batió las expectativas del consenso de analistas. Los puntos clave:

Ingresos totales: 81.615 millones de dólares , +85% interanual y +3,07% frente a las expectativas de Bloomberg .

, y . Ingresos Centros de Datos: 75.246 millones de dólares , +92% interanual y +2,41% frente a las expectativas de Bloomberg .

, y . Previsiones de ingresos para el 2T2027: 91.000 millones de dólares, con un rango entre 89.180 y 92.820 millones, frente a 86.200 millones esperados.

Viendo estas cifras puede ser difícil entender por qué las acciones de Nvidia caen en el pre-market. La arquitectura Blackwell sigue despegando y se ha convertido en el producto con mejor acogida de la historia de Nvidia. Además, se trata de un producto que debería ofrecer mayores márgenes por su mayor valor añadido y su ventaja frente a generaciones anteriores.

Por otra parte, Nvidia está intentando entrar en un mercado que vuelve a ganar protagonismo: las CPUs. Durante años quedaron eclipsadas por las GPUs, pero la llegada de la IA agéntica vuelve a ponerlas sobre la mesa. Ahora es necesario conectar aplicaciones y procesos entre sí y, para ello, la CPU vuelve a ser clave. Nvidia apuesta por Vera, entrando en un mercado estimado en unos 200.000 millones de dólares, aunque aquí la competencia con AMD e Intel será mucho mayor.

Nvidia deja signos de preocupación

A pesar de los puntos positivos, los resultados dejan algunos elementos de preocupación. El primero es que la compañía ya no supera las expectativas con la fuerza de hace unos años. En una empresa donde el mercado deposita tanta confianza, cualquier pequeño detalle importa. De hecho, aunque Nvidia había sorprendido de media un 6,21% en BPA, sus acciones habían caído de media un 1,4% tras resultados.

Además, el margen bruto se mantuvo prácticamente plano frente al trimestre anterior. Esto puede reflejar que la cadena de suministro está al límite de capacidad, lo que podría limitar crecimiento y aumentar costes para el sector.

Otro punto importante es China. Jensen Huang ha reconocido que el mercado chino prácticamente se da por perdido debido a las restricciones políticas, dejando espacio a competidores como Huawei. A largo plazo esto podría fortalecer a operadores chinos y aumentar la competencia internacional.

En definitiva, los resultados fueron muy sólidos, pero empiezan a aparecer algunos nubarrones en el horizonte.

Inflación en Europa

Rumanía registra la tasa de inflación más alta de Europa, con un 9,0%, seguida de Kosovo (6,5%) y Bulgaria (6,2%). Varios de los países con mayor inflación se concentran en el sureste europeo, reflejando unas presiones inflacionarias todavía muy elevadas.

En el caso de España, la inflación continúa situándose por encima de la media europea porque el país está mostrando un crecimiento económico claramente superior al resto de grandes economías de la eurozona, generando una inflación más doméstica y menos dependiente únicamente de la energía.

El dato más relevante es que no solo la inflación general está por encima de Europa, sino también la subyacente. España registra una tasa del 2,8%, frente al 2,4% de la Unión Europea, lo que indica que el diferencial no puede explicarse solo por petróleo o electricidad.

El principal motivo parece estar en que España crece apoyada en turismo, empleo, inmigración y fortaleza del consumo interno, presionando partidas ligadas a servicios, restauración, ocio, textil, transporte y vivienda.

Mientras parte de Europa sigue enfrentándose a una economía mucho más débil, España está viviendo el efecto contrario: más crecimiento, pero también más tensión inflacionaria.

Además, el aumento de población derivado de las últimas políticas migratorias podría estar añadiendo presión adicional sobre vivienda y servicios, componentes mucho más persistentes y difíciles de enfriar para el BCE que la energía.

De hecho, el Gobierno ya ha reaccionado con ayudas y rebajas fiscales dirigidas a transporte, agricultura y electricidad, pero el hecho de que la subyacente siga elevada indica que el problema va mucho más allá del petróleo.

En cierto modo, España empieza a mostrar una situación poco habitual en Europa: una economía que crece por encima de la media y que, precisamente por esa fortaleza, mantiene niveles de inflación superiores al resto del bloque.