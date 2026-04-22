Los mercados contienen la respiración después de que el presidente Donald Trump extendiera indefinidamente su alto el fuego con Irán. El repunte actual del mercado hacia nuevos récords refleja el mismo impulso de comprar en las caídas que impulsó las acciones durante la pandemia de Covid-19 y la crisis arancelaria del año pasado. Cuatro de las cinco mayores ganancias diarias del S&P 500 este año se han producido durante la guerra.

Los precios del petróleo crudo se dispararon, con el Brent superando los 100 dólares por primera vez en los últimos siete días de negociación. Pero la relación inversa entre los precios del petróleo y las acciones estadounidenses terminó hace dos semanas, cuando se anunció la pausa en las hostilidades, y nada —ni siquiera el bloqueo continuo del estrecho de Ormuz ni el fracaso en las conversaciones de paz— ha podido restablecerla.

Lo que los mercados realmente no podrían tolerar sería una escalada que involucrara una operación terrestre estadounidense y ataques iraníes contra la infraestructura energética del Golfo. Eso sería un desastre. Solo puede ocurrir si Trump lo decide, y lo ha amenazado en varias ocasiones. Pero el alto el fuego ha demostrado que le preocupa más encontrar una salida. Convencidos de que esto significaba que no habría una escalada, las acciones han tenido margen para dispararse (incluso sin la reapertura del estrecho). En la jerga del momento, se está llevando a cabo la operación TACO, se espera que Trump se acobarde y salve a los mercados de lo peor.

Lo cual, sin embargo, nos lleva a otra pregunta: ahora que Irán sufre un bloqueo similar al que impuso a sus vecinos, ¿cuánto tiempo podrán aguantar así? Los últimos análisis dicen que Irán podría aguantar unos 25 días, por lo que antes de ese plazo deberíamos de ver un acuerdo de paz, sino lo alcanzamos por entonces significa que el régimen llegará a las últimas consecuencias.

Cancelación de vuelos en Europa

La cancelación de vuelos este verano no es un problema puntual, sino la consecuencia visible de una tensión mucho más profunda en el sistema global de transporte aéreo, especialmente en Europa que importa alrededor del 60% de su combustible para aviones de Oriente Medio.

Las aerolíneas se enfrentan a una tormenta perfecta: por un lado, una demanda muy fuerte tras años de recuperación del turismo; por otro, un aumento abrupto del coste del combustible, que ya representa entre el 25% y el 30% de sus costes operativos. Este encarecimiento, impulsado por el conflicto en Oriente Medio, no solo está reduciendo márgenes, sino obligando a decisiones inmediatas: recortar capacidad.

No estamos ante un ajuste menor. Grandes compañías como Lufthansa han anunciado decenas de miles de vuelos cancelados, mientras otras aerolíneas en Europa y EE. UU. reducen previsiones y ajustan rutas. La razón es doble: el combustible no solo es más caro, sino también más escaso.

Y aquí está el punto clave: Europa es especialmente vulnerable. Depende en gran medida del suministro de queroseno procedente de Oriente Medio, y ya hay advertencias de que las reservas podrían ser limitadas en las próximas semanas. Esto introduce un riesgo real de disrupciones en cadena, especialmente en un sistema donde gran parte del tráfico depende de conexiones y escalas.

Por tanto, lo que vemos hoy —cancelaciones, subida de precios— puede ser solo el inicio. Si la situación no se estabiliza, el impacto no será únicamente en las vacaciones, sino en la movilidad global y en sectores clave que dependen del transporte aéreo.

Dicho esto, hay matices importantes. España parte de una posición relativamente más sólida en términos de suministro, lo que podría amortiguar el impacto en vuelos nacionales. Sin embargo, en rutas internacionales, especialmente de largo radio, el efecto será difícil de evitar.

En definitiva, el mensaje es claro: el verano de 2026 no estará marcado por la falta de demanda, sino por las limitaciones de oferta. Y eso cambia completamente las reglas del juego en el sector aéreo.

¿Qué esperar de los resultados de Tesla?

Hoy no se juzga solo a Tesla por sus resultados, sino por algo más importante: su credibilidad. Las cifras del primer trimestre apuntan a un crecimiento moderado, pero con señales preocupantes. Las ventas de vehículos eléctricos —el núcleo del negocio— empiezan a mostrar fatiga, especialmente en mercados clave como California, mientras la competencia china gana terreno y presiona márgenes, aunque el entorno de largo plazo es favorable en la industria.

Pero el verdadero debate ya no está en los coches. El mercado ha decidido mirar más allá y centrarse en la narrativa: robotaxis, inteligencia artificial y el robot humanoide Optimus. Es decir, Tesla ya no cotiza como una automovilística, sino como una empresa de tecnología futura. Y ahí es donde surge la tensión clave. Porque mientras la visión sigue siendo ambiciosa, la ejecución va más lenta de lo esperado.

El despliegue de robotaxis, por ejemplo, avanza, pero a un ritmo muy limitado. Esto genera dudas entre inversores que empiezan a cuestionar si las promesas de escalabilidad —clave para justificar su valoración— están siendo demasiado optimistas.

Además, el aumento del gasto en capital introduce otro foco de preocupación. Proyectos como el Terafab o el desarrollo de IA requieren inversiones masivas, lo que podría llevar a flujos de caja negativos en los próximos años. En otras palabras, Tesla tiene balance para apostar fuerte, pero el coste de esas apuestas es cada vez más visible.

El resultado es un mercado dividido. Por un lado, quienes ven a Tesla como el líder indiscutible del futuro tecnológico, y por otro, quienes empiezan a percibir una brecha creciente entre lo que promete y lo que realmente entrega.

En definitiva, la clave hoy no es si bate o no expectativas en ingresos o beneficios. La clave es si consigue convencer al mercado de que su futuro —robotaxis, robots y chips— está más cerca de convertirse en realidad.

Porque si esa confianza se debilita, el precio de las acciones puede caer con fuerza.

Comentario del Ibex 35 y Bankinter

El Ibex 35 no descuenta la extensión de la prórroga de la tregua en Oriente Medio dado que la incertidumbre sigue presente. La tensión en el estrecho de Ormuz continúa y el Ibex 35 tiene un alto componente cíclico, lo que le perjudica en este tipo de días en el que el petróleo repunta.

Por otro lado, mañana empiezan los resultados del sector más importante para el Ibex 35: la banca. Bankinter dará el pistoletazo de salida con el foco puesto en su margen de intereses. Los meses de enero y febrero fueron sólidos para la generación de crédito en el sector, con un incremento interanual del 4% en los créditos a hogares en el conjunto del sector.

Sin embargo, pensamos que el mes de marzo estará parcialmente impactado por el conflicto en Oriente Medio, que impulsó los tipos de interés, entre ellos el euribor, lo que probablemente empujó la demanda de crédito a la baja a la espera del fin de la guerra. Dicho esto, es probable que Bankinter sea una de las entidades menos afectadas, dado su exposición principalmente a la península ibérica. Por ello, esperamos que el margen de intereses se expanda frente al primer trimestre del 2025.

En Bankinter, prestaremos especial atención a las provisiones, sobre todo por la parte del negocio de empresa. Además, también será importante observar el comportamiento de las comisiones por la gestión de activos. Esta era una de las variables que habían impulsado las comisiones totales tanto de Bankinter como del resto del sector, pero el repunte de los tipos de interés ha podido impactar en los fondos de renta fija, causando una caída de los activos bajo gestión y por tanto de las comisiones. Creemos que los meses de enero y febrero compensarán la posible caída en las nuevas suscripciones del mes de marzo, donde la incertidumbre geopolítica pudo impactar en las inversiones minoristas.

En general, creemos que los resultados de muchas empresas del Ibex 35 estarán condicionados directa o indirectamente por la guerra. Turismo, textil e industriales posiblemente sean las más perjudicadas, tanto por los altos precios de la energía como por el parón en el tráfico aéreo. Además, el foco estará en el comportamiento más reciente, ya que mostrará el impacto acumulado en el consumidor de una guerra que se está extendiendo más de lo que en un inicio se esperaba.