El Ibex 35 se anota caídas de algo más de un 0,3% en la mañana de hoy y es uno de los selectivos con mayores descensos de Europa. El índice español achaca la incertidumbre en Oriente Medio y aunque se ha extendido la tregua entre Estados Unidos e Irán, se ha reportado esta mañana dos ataques a cargueros en el estrecho de Ormuz. Esto está causando de nuevo repuntes en los precios del petróleo, con el Brent de nuevo rompiendo la barrera psicológica de los 100$.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las renovables están liderando el Ibex 35 en una semana en la que se celebra una cumbre de energía eólica en Madrid, donde Pedro Sánchez ha comparecido. En cualquier caso, parece que los inversores están de nuevo apostando por el sector, que se verá muy beneficiado de las inversiones en centros de datos en nuestro país. La energía es uno de los cuellos de botella del sector y las renovables son socios preferentes en el desarrollo de los centros de datos.

Por su parte, Repsol se beneficia hoy de nuevo del repunte de los precios del petróleo, que tal y como hemos comentado, ya se ubica por encima de los 100$. Aunque estamos de nuevo en una tregua, los inversores sospechan de una posible escalada en cualquier momento que constriña aún más la oferta de petróleo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Amadeus copan la parte baja de la tabla. La compañía enfrenta dos problemas en la actualidad: el primero es la negatividad sobre las empresas de software por el impacto de la IA. El segundo, la reducción del tráfico aéreo por culpa de la guerra. Por su lado, IAG también está siendo de las más bajistas hoy, principalmente por impacto en los precios del combustible para aviones. Inditex también está teniendo una mala sesión. Más del 7% de sus tiendas totales se encuentran en Oriente Medio, que se habrán visto muy impactadas por la guerra. A esto hay que sumar el sobrecoste del transporte por los altos precios de la energía, por lo que los inversores esperan con mucha incertidumbre sus cuentas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.