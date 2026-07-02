La inteligencia artificial sigue marcando titulares. Da igual cuando leas esto. Sin embargo, hay ocasiones en las que el titular puede preocupar bastante. En mitad de la carrera de la IA dos de las grandes empresas del mercado están luchando no solo por posicionarse como la mejor alternativa del mercado, sino también como el gran socio del gobierno americano. Hablamos de Anthropic y OpenAI.

Después de que Anthropic consiguiera que el Departamento de Comercio americano levantara el veto a las exportaciones de dos de sus últimos modelos, hoy conocemos que OpenAI está muy abierto a que el gobierno entre en el accionariado de la compañía con un 5%. De esta manera, se compartiría de manera pública con los beneficios que proporcione la IA, aunque está claro que es un movimiento para ganarse el favor de la administración actual y futuras para que no se sobre-regule el sector.

Aunque a priori podría parecer una buena noticia, tiene un lado negativo. Si el gobierno empieza a tener participación en algunos de los gigantes de la IA, pongamos en OpenAI y Anthropic, la competencia dentro del sector podría sufrir. Una de las claves de la innovación es que haya libre competencia para que los diferentes operadores opten por sus propias estrategias para ganar cuota de mercado. Algunos se pueden centrar en la funcionalidad, otros en el precio, pero la competencia debe ser libre para que la tecnología alcance su máximo potencial. Sin embargo, si el gobierno tiene a dos favoritas es muy probable que la regulación tienda a beneficiar a estas compañías, aumentando las barreras de entrada y por tanto reduciendo la posibilidad de libre competencia. Esto puede ser muy bueno para los accionistas de las compañías beneficiadas, pero puede ser dañino para el avance del mercado de la IA y de su verdadera integración en la economía.

¿Nuevo modelo de negocio de IA para Meta?

Ayer las acciones de Meta se dispararon un 8% después de que Bloomberg afirmara que la compañía está planeando lanzar una nueva línea de negocio que consistirá en alquilar el exceso de capacidad de computación a otras empresas, así como permitir el uso de su IA. Es decir, otro nuevo competidor para las Microsoft, Alphabet, Amazon o CoreWeave, lógicamente a menor escala.

Mark Zuckerberg ya dejó abierta esta puerta en una ocasión, pero afirmó que de momento tenían un uso que darle a toda la capacidad de computación de la que disponían. Recordemos que Meta es una de las compañías en las que el mercado está poniendo el foco por las altas inversiones en centros de datos para desarrollar la IA y a pesar de sus grandes cifras, las acciones de la empresa están en negativo en lo que llevamos de año.

Este no es el primer anuncio de Meta para rentabilizar las inversiones en IA. Sin ir más lejos, en el mes de junio Meta anunció que lanzaría modelos de suscripción para sus apps en las que los suscriptores recibirían nuevas funcionalidades. Hablamos de MetaAI o Instagram Plus, con precios que rondarían desde los 3,99$ al mes hasta los 19,99$ al mes.

Teniendo en cuenta que Meta tiene unos 3.560 millones de usuarios en el conjunto de sus apps, hablamos de un mercado potencial de más de 170.000 millones de dólares en ingresos anuales si todos los usuarios compran la suscripción de Instagram o Facebook. Si asumimos que el 5% de los usuarios de Meta adquieren una de esas suscripciones, hablamos de unos ingresos anuales de unos 8.500 millones de dólares. Esta cifra está lejos de los casi 60.000 millones dólares que la compañía consiguió en 2025, pero supondría una fuente de ingresos extras que ayudarían a mantener el ritmo de capex. Si sumamos una tasa de aceptación del 3% en su modelo de Meta AI hablamos de unas 106 millones de personas usando la suscripción, que si asumimos que es la básica sumamos otros 23.000 millones de dólares. Es decir, incluso con tasas de uso bajas, el negocio podría generar unos 30.000 millones de dólares adicionales al año.

El dato de empleo marcará el rumbo de los tipos de interés

La semana está claramente marcada por los datos de empleo en Estados Unidos. El informe JOLTS de vacantes de empleo fue positivo, mientras que el informe ADP de nóminas privadas del día de ayer mostró un dato un 17% peor de lo esperado y menor al del mes anterior.

Si el informe de Nóminas no Agrícolas suele ser el más importante, cuando vemos divergencias entre los dos anteriores informes, este cobra una mayor importancia. El mercado ya espera un deterioro en el dato desde los 172.000 puestos creados en mayo hasta los 110.000 en junio. Por tanto, si el dato de hoy es peor de lo que se espera, podríamos ver fuertes movimientos en los mercados.

El dato de empleo de hoy es clave para las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la FED. Ahora mismo el mercado apenas le da una probabilidad del 30% a una subida de tipos en la reunión de julio, mientras que le da un 50% a la de septiembre. Todo ello tras una primera reunión de Kevin Warsh que dejó un tono duro y más proclive a la subida de tipos.

Si tenemos un dato de NFP peor de lo esperado, el escenario para la FED se complica. Por un lado, la FED se sigue enfrentando a una inflación bastante por encima del 2% objetivo y con un tránsito de petróleo en el estrecho de Ormuz que si bien ha mejorado desde sus mínimos, está costando más de lo que algunos inversores consideraban. Por otro, con un mal dato de NFP una subida de tipos podría ser perjudicial porque incrementaría el coste de financiación de muchas compañías que dependen de la deuda para continuar con su negocio, lo que dificultaría aún más la contratación. Los dos objetivos de la FED, contrapuestos. En este escenario, los mercados experimentarían un aumento de la volatilidad y podríamos entrar en un movimiento lateral hasta que todo se aclare.

Si tenemos un mejor dato de lo esperado, la FED tendría vía libre para subir tipos de aquí a final de años si así lo considera, tal y como está esperando el mercado actualmente. De esta manera se podría dar la batalla contra la inflación a la vez que el mercado laboral resiste. Lógicamente la FED es dependiente también de los datos de NFP de los próximos meses, pero cada mes que el mercado laboral estadounidense resiste, es una bombona de oxígeno para la Reserva Federal.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el punto crítico de la guerra

A pesar de los avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán e incluso aparentemente entre Israel y el Líbano, seguimos viendo un tapón en el estrecho de Ormuz que está dificultando la vuelta a una inflación normalizada.

Ayer mismo terminó otra ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Doha en las que sigue sin llegarse a una paz definitiva. De hecho, es probable que ahora el principal foco vuelva a ser que no haya ataques en el estrecho de Ormuz para que las empresas de transporte de petróleo finalmente ganen confianza y empiecen a transitar con libertad por la zona.

El tránsito normal del estrecho de Ormuz es de unos 130-140 buques diarios, mientras que en los peores momentos del conflicto cayeron a 0. Sin embargo, el tráfico se empezó a recuperar después del anuncio de un preacuerdo de paz y llegaron a cruzar unos 60 buques diarios a mitad de junio. Sin embargo, los ataques llegaron de nuevo y el tráfico ha vuelto a unos 20-30 buques diarios. Aunque es mejor que cero, hablamos de un nivel de tránsito que puede terminar presionando de nuevo los precios del crudo al alza y borrar el optimismo que ahora mismo se descuenta en los precios del petróleo.

En Europa ya hemos visto países como Alemania o Francia donde la inflación está muy controlada, pero en Estados Unidos tienen un problema inflacionario que puede complicar gravemente el mandato de la FED.

El mercado está descontando que en muy poco tiempo tendremos paz y por tanto tránsito en el estrecho de Ormuz, pero las compañías de shipping no van a tomar riesgos innecesarios y no operarán a pleno rendimiento en el estrecho hasta que quede completamente claro que no habrá de nuevo ataques. Todo es cuestión de tiempos, y el mercado puede estar pasándose de optimista con respecto a los precios del petróleo en el corto plazo. Ahora mismo el precio del Brent pende sobre un hilo fino entre una ligera recuperación del tráfico que permita satisfacer la demanda y el riesgo de que este tráfico vuelva a cortarse por completo.