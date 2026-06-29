- Samsung y SK Hynix realizarán una inversión multimillonaria para construir nuevas fábricas de chips en Corea del Sur
- El proyecto, que cuenta con el respaldo del gobierno de Corea del Sur, concentrará los recursos en los centros de datos, los semiconductores y la IA física.
- A pesar del ambicioso plan, las acciones de Samsung y SK Hynix cotizan hoy en negativo
- Samsung y SK Hynix realizarán una inversión multimillonaria para construir nuevas fábricas de chips en Corea del Sur
- El proyecto, que cuenta con el respaldo del gobierno de Corea del Sur, concentrará los recursos en los centros de datos, los semiconductores y la IA física.
- A pesar del ambicioso plan, las acciones de Samsung y SK Hynix cotizan hoy en negativo
La bolsa de Corea del Sur ha cerrado este lunes en terreno negativo, con caídas destacadas de Samsung Electronics (-4,86%) y SK Hynix (-1,68%). Sin embargo, el castigo del mercado no ha frenado los ambiciosos planes de ambas compañías, que preparan una inversión multimillonaria para impulsar el desarrollo de tecnologías clave para la inteligencia artificial. Con el respaldo del Gobierno de Corea del Sur, el objetivo es convertirse en líderes en la fabricación de los componentes esenciales de la IA y reforzar el liderazgo del país en la industria global de los semiconductores. ¿En qué consiste este proyecto?
Corea del Sur redobla su apuesta por la IA de la mano de Samsung y SK Hynix
El Gobierno de Corea del Sur ya había adelantado la pasada semana que este lunes reuniría a los principales líderes tecnológicos del país para presentar tres grandes proyectos de inversión destinados a reforzar el liderazgo nacional en inteligencia artificial. Aunque la bolsa surcoreana (una de las grandes beneficiadas por el auge de la IA en los últimos años) ha comenzado a mostrar signos de cautela, el Ejecutivo y la industria mantienen una apuesta decidida por el crecimiento a largo plazo.
La iniciativa más ambiciosa contempla la construcción de dos grandes complejos de fabricación de chips, un proyecto que requerirá una inversión superior a los 500.000 millones de dólares (unos 800 billones de wones). Además, el plan estratégico concentrará los recursos en tres áreas consideradas clave para el futuro de la inteligencia artificial: los centros de datos, los semiconductores y la IA física.
En este contexto, se espera que Samsung y SK Hynix desempeñen un papel protagonista en esta inversión multimillonaria, dado que ambos lideran la producción de memoria HBM (High Bandwidth Memory), un componente esencial para el desarrollo de la IA. No obstante, al encuentro también han asistido representantes de otras compañías tecnológicas, reflejando el carácter estratégico de la iniciativa.
Las acciones de SK Hynix y Samsung caen: el mercado castiga el proyecto
A pesar de la presentación de este ambicioso plan de inversión, conocido desde hace varios días, la reacción de los inversores ha sido claramente negativa. Basta observar la evolución bursátil de la última semana para comprobarlo: las acciones de SK Hynix acumulan una caída del 9,97%, mientras que Samsung pierde un 8,63%, descensos a los que se suman las pérdidas registradas este lunes. El comportamiento del mercado refleja que el anuncio no ha sido suficiente para devolver la confianza a un sector tecnológico que atraviesa un periodo de creciente escepticismo.
De hecho, el proyecto de Samsung y SK Hynix, lejos de disipar las dudas, parece haberlas intensificado. Una de las principales preocupaciones de los inversores es el impacto que tendrán estas inversiones sobre los márgenes empresariales, ya sometidos a una fuerte presión en toda la industria. El elevado gasto en capital (capex) necesario para desarrollar esta infraestructura podría reducir significativamente la rentabilidad de las compañías durante los próximos años.
El mercado vuelve a plantear la misma cuestión que ha acompañado al auge de la inteligencia artificial desde sus inicios: si el enorme volumen de inversión que exige el desarrollo de esta tecnología será capaz de traducirse en beneficios suficientes y en un plazo razonable. Mientras esa respuesta siga sin estar clara, la prudencia de los inversores continuará pesando sobre las valoraciones del sector. Además, muchos inversores han interpretado este anuncio como el momento y excusa perfecta para tomar los beneficios que venían obteniendo por el crecimiento de ambas empresas, con Samsung registrando un incremento del 151,35% desde el inicio del año y SK Hynix un avance del 288,35%.
La decisión de Corea del Sur de redoblar su apuesta por la inteligencia artificial refleja una visión estratégica que contrasta con el sentimiento actual del mercado. Mientras el Gobierno y las grandes tecnológicas consideran imprescindible intensificar las inversiones para asegurar el liderazgo futuro del país, los inversores muestran una creciente preferencia por la rentabilidad a corto y medio plazo frente a las promesas de crecimiento. En este contexto, Samsung y SK Hynix están defendiendo una estrategia claramente orientada al largo plazo, aunque ello suponga alejarse, al menos por ahora, de las prioridades que parecen marcar los mercados financieros.
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