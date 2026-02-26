-
Corea del Sur se ha convertido en el mercado desarrollado con mejor comportamiento reciente. En lo que va de año, el Kospi ha subido aproximadamente un 44%, situándose entre los índices más fuertes del mundo. La capitalización total del mercado coreano ha alcanzado unos 3,76 billones de dólares, superando ya a otros índices ilustres como es el caso de Francia (3,69 billones).
No es un movimiento anecdótico: es la consecuencia directa de estar en el epicentro físico de la inteligencia artificial.
Corea está en el centro físico de la IA
Si la IA es la nueva infraestructura económica, Corea ocupa una posición crítica en la cadena de valor global.
Dos nombres lo explican: Samsung Electronics y SK Hynix. Ambas dominan el mercado global de memoria avanzada (HBM), componente esencial para las GPUs de alto rendimiento utilizadas en entrenamiento y despliegue de modelos de IA. Y hay un dato estructural que explica la magnitud del impacto: Samsung y SK Hynix representan conjuntamente alrededor del 50% del peso del índice coreano. Eso significa que el Kospi no solo está expuesto a la IA, sino que está altamente concentrado en ella.
Los chips de última generación requieren volúmenes significativamente mayores de memoria avanzada que generaciones anteriores. Esto ha disparado la demanda de HBM3 y HBM3E, segmentos donde Corea concentra gran parte de la capacidad global. Y no es solo narrativa. Las exportaciones coreanas a comienzos de febrero crecieron un +47% interanual, pese a contar con menos días laborables. Dentro de ese total, las exportaciones de semiconductores aumentaron un +134% interanual, representando ya más de un tercio del total exportado por el país.
La secuencia económica es directa:
Mayores exportaciones de chips →mayores expectativas de beneficios → revisión al alza de estimaciones → re-rating bursátil.
Corea no vende software especulativo. Vende los ladrillos físicos que hacen posible la IA. Y aquí entra un matiz adicional: en un momento en el que parte del capital más táctico ha reducido exposición en activos como Bitcoin o metales, y busca nuevas narrativas con beta clara, Corea ofrece una exposición concentrada y directa al ciclo de infraestructura de IA.
Cuando el apalancamiento busca destino, tiende a concentrarse donde la historia es más pura. Y hoy, la historia más pura de infraestructura física de IA no está en Silicon Valley.
Está en Asia. Eso amplifica movimientos, en ambos sentidos.
El rally va más allá de los chips
Aunque los semiconductores son el motor principal, el movimiento se ha expandido a la automoción avanzada (Hyundai), la robótica, la electrónica industrial y el sector financiero, beneficiado por la revalorización de activos. El mercado coreano, pese a tener un PIB inferior al de Francia o Alemania, ha superado a Francia en capitalización bursátil gracias a su posicionamiento estratégico en la cadena tecnológica.
La narrativa importa. Pero cuando la narrativa está respaldada por exportaciones reales y márgenes crecientes, el movimiento gana consistencia.
El fin práctico del “Korea Discount”
Durante años, el mercado coreano cotizó con descuento frente a otros desarrollados. No por falta de competitividad, sino por estructura de control. Muchas compañías recompraban acciones… pero no las cancelaban, sino que las mantenían como autocartera para:
-
Proteger el control familiar (chaebol).
-
Utilizarlas en fusiones intragrupo.
-
Blindarse frente a posibles OPA.
Eso limitaba el impacto real en el beneficio por acción. La nueva reforma, sin embargo, obliga a cancelar las acciones recompradas en un plazo determinado.
El impacto es concreto:
-
Menos acciones en circulación.
-
Mejora real del BPA.
-
Mayor disciplina de capital.
-
Mejor alineación con accionistas minoritarios.
No es un ajuste cosmético de gobernanza, es un cambio directo en la mecánica del retorno al accionista.
La paradoja demográfica de Corea del Sur
Aquí aparece el contrapunto estructural. La tasa de fertilidad en Corea del Sur ha subido por segundo año consecutivo: los nacimientos crecieron alrededor de un 6,8% interanual, mientras que la fertilidad pasó de mínimos históricos (~0,72) a aproximadamente 0,8. Sin embargo, los datos siguen muy lejos del 2,1 necesario para reemplazo poblacional. Además, las muertes superan a los nacimientos desde 2020 y más del 20% de la población tiene más de 65 años.
Hay un rebote reciente, pero el problema estructural no está resuelto. Aquí la comparación con Japón es ilustrativa.
Japón lleva décadas con demografía envejecida y crecimiento poblacional negativo. Sin embargo, eso no impidió que el Nikkei protagonizara un fuerte impulso tras reformas de gobernanza y mejora en retorno al accionista.
Una demografía débil no impide un rally bursátil si hay:
-
Reforma corporativa.
-
Disciplina de capital.
-
Sectores estratégicos con ventaja competitiva global.
Corea puede estar entrando en una fase similar: fragilidad demográfica estructural…, pero mejora institucional y posicionamiento industrial fuerte. La demografía condiciona el crecimiento potencial a largo plazo, pero los mercados descuentan beneficios empresariales y flujos de capital. Y hoy, Corea está bien posicionada en ambos frentes.
