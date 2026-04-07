Samsung vuelve a ocupar titulares tras presentar una guía preliminar de resultados que supera ampliamente las previsiones del mercado.

Pese a las dudas generadas por el reciente anuncio de Google, cuyo nuevo producto amenazaba con reducir la demanda de ciertos chips, la compañía surcoreana ha demostrado una fortaleza inesperada y apunta a un crecimiento todavía mayor gracias al auge de la memoria para inteligencia artificial.

Aun así, repetir las subidas bursátiles del año pasado no será sencillo. El reto ahora es comprobar si Samsung logra consolidarse como líder absoluto en el mercado de microchips y si el superciclo de precios de la memoria DRAM continúa actuando como uno de sus principales motores de beneficios.

Las acciones de Samsung ya acumulan una subida del 47% en 2026, siendo uno de los valores con mejor comportamiento dentro de la bolsa de Londres. En otras temporalidades, el rendimiento es igual de impresionante: +92% a seis meses y +260% en un año. ¿Podrá la compañía mantener estos crecimientos?

Samsung pulveriza previsiones y marca un beneficio récord gracias al boom de chips para IA

Samsung ha sorprendido al mercado con una guía preliminar que supera incluso las estimaciones más optimistas.

La compañía anticipa un salto del 755% en su beneficio operativo del primer trimestre, hasta 57,2 billones de wones, impulsado casi en su totalidad por la explosión de demanda de memoria avanzada para IA.

Se trataría del mayor beneficio trimestral de su historia y un punto de inflexión para el gigante tecnológico.

HBM y DRAM: el motor absoluto del beneficio

La división de memoria aportó casi el 90% del beneficio total, confirmando que Samsung es uno de los grandes ganadores de la nueva ola de inversión en infraestructura de IA.

La demanda de HBM (High Bandwidth Memory) y DRAM optimizada para centros de datos sigue creciendo a pesar de la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

Los chips de memoria avanzados se han convertido en un componente crítico para entrenar y ejecutar modelos de IA, y Samsung está capitalizando esta tendencia con fuerza.

La compañía ya ha presentado su HBM4 en el evento GTC de Nvidia y planea suministrar esta nueva generación tanto a AMD como a fabricantes emergentes como Groq, utilizando su nodo de 4 nm.

El mercado celebra los resultados: rally para las acciones de Samsung y SK Hynix

La reacción en en el sector fue inmediata:

Samsung +4,9%

SK Hynix +3,39%

Micron +3,15%

Los inversores mantienen un fuerte optimismo sobre la demanda de hardware de IA, incluso en un contexto de costes energéticos elevados y tensiones geopolíticas.

El sector de memoria vive un momento excepcional: la oferta de HBM y DRAM está “muy ajustada”, según analistas, y la escasez podría prolongarse durante todo 2026.

Las acciones de Samsung subieron más del 120% en 2025, mientras que las de SK Hynix avanzaron un 270%, reflejando el reposicionamiento del mercado hacia los grandes proveedores de memoria avanzada.

Con márgenes operativos estimados del 70–80% en el segmento de memoria y una demanda estructuralmente sólida, Samsung se consolida como uno de los mayores beneficiarios de la carrera global por la computación de IA.

Samsung se afianza como uno de los grandes ganadores del ciclo de IA

Los resultados preliminares confirman que Samsung se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del nuevo ciclo de inversión en inteligencia artificial.

El crecimiento explosivo del beneficio operativo, impulsado casi por completo por la memoria avanzada, demuestra que la demanda de HBM y DRAM sigue siendo estructural, resistente y con un horizonte de crecimiento que podría extenderse varios años más.

La gran incógnita ahora es si la compañía será capaz de mantener este ritmo en un mercado cada vez más competitivo y con tensiones geopolíticas que pueden alterar la cadena de suministro en cualquier momento.

Cómo comprar acciones de Samsung desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Samsung (SMSN.UK), uno de los mayores conglomerados tecnológicos del mundo y líder absoluto en memoria avanzada para inteligencia artificial, semiconductores y electrónica de consumo.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma,tanto en compra como en venta, lo que permite operar con Samsung sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.