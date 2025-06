El conflicto en Oriente Medio está incrementando la incertidumbre en los mercados financieros, y como siempre, dejará ganadores y perdedores. También ocurrirá dentro del Ibex 35, donde algunas empresas se verán directamente afectadas por el aumento de hostilidades entre Israel e Irán, junto con la participación de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las empresas del Ibex 35 que se benefician del conflicto en Oriente Medio Dentro del Ibex 35 encontramos dos compañías que se pueden ver beneficiadas del conflicto en Oriente Medio. En concreto, estas empresas están relacionadas con el sector energético y más específicamente con el petróleo y el gas. Repsol Repsol puede ser una de las grandes beneficiadas del conflicto en Oriente Medio. La compañía se dedica a la extracción y distribución de petróleo y gas a nivel mundial, por lo que un aumento de los precios de estas materias primas le permitirá incrementar sus ingresos de forma considerable, además de una expansión de sus márgenes. Por el estrecho de Ormuz pasa alrededor del 20% del tráfico de petróleo mundial, por lo que cualquier acción de bloqueo en la zona por parte de Irán puede provocar un despunte de los precios. Si bien este incremento de precios por este tipo de acciones suele diluirse con el tiempo, dependerá de la intensidad y el plazo en el que se realicen. En cualquier caso, en un 2025 en el que se esperaba que los precios del crudo se ubicara por debajo de los 70 dólares el barril, los precios actuales ya permitiría a Repsol superar las expectativas de comienzos de año. Naturgy El mercado se está centrando en los precios del petróleo, pero el conflicto en Oriente Medio también puede afectar a los precios del gas. Alrededor del 20% del transporte de gas también pasa por este estrecho de Ormuz, por lo que, aunque la mayoría de ese gas se dirija a Asia, otra parte va a Europa. En España tan solo alrededor del 3% del gas proviene de Qatar, pero sí que afecta a otros países europeos. De hecho, alrededor del 20% de ese gas acaba en Europa. Esto provocará que los precios del gas en general se incrementen, lo que beneficia en gran medida a Naturgy por ser la principal compañía gasista de nuestro país con alrededor del 42% de la cuota de mercado. En el día de hoy, las acciones de Naturgy suben un 2% como reacción a la potencial subida del precio del gas. IAG, la más perjudicada por el conflicto en Oriente Medio Por otro lado, también veremos compañías perjudicadas dentro del Ibex 35. La más destacable es sin duda IAG. La compañía se había beneficiado de una caída de los precios del combustible, debido a los bajos precios del petróleo. Esto había permitido incrementar sus márgenes y que el mercado descontara un escenario donde los precios del crudo no iban a subir por encima de los 70$. Sin embargo, el conflicto afecta a IAG por dos vías. La primera, a través del incremento de los precios del crudo, que provocará despuntes en los precios del combustible. Aunque es cierto que IAG usa coberturas para evitar la volatilidad de los precios del crudo, estas solo cubren hasta el 60% de las necesidades previstas para sus dos grandes marcas y hasta el 75% para sus aerolíneas de bajo coste. La segunda vía por la que IAG se ve perjudicada es la desviación de rutas. Las rutas aéreas ya están desviándose de la zona de conflicto, lo que provoca un incremento del consumo de combustible y retrasos en los vuelos planeados, lo que implica pérdidas para las aerolíneas. Además, el turismo en la zona también se reducirá considerablemente. ¿Cómo comprar acciones de estas compañías? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol, Naturgy o IAG para invertir en estas compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

