Las acciones de IAG caen en el día de su Junta de Accionistas

El grupo IAG, matriz de aerolíneas como Iberia, British Airways, Vueling, Level y Aer Lingus, celebra hoy miércoles 19 de junio su Junta de Accionistas, en la que se aprobará la adquisición de 53 nuevos aviones. El encuentro entre los accionistas del grupo llega un día después de que Iberia, una de las marcas pertenecientes al conglomerado, revelase su ambicioso Plan de Vuelo 2030, por el que destinarán 6.000 millones de euros para aumentar su flota y reforzar a Barajas como hub internacional. A pesar de que la operación de compra supone un importante movimiento dentro del sector de la aviación, las acciones de IAG cotizan en negativo durante esta jornada, afectadas por el conflicto de Oriente Medio, que ha escalado en las últimas horas. La tensión entre Irán e Israel se recrudece después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declarase que Irán pagará un “alto precio” tras su ataque contra un hospital del sur de Israel, mientras los rumores apuntan a que Estados Unidos podría prepararse para lanzar un ataque contra Irán este fin de semana. Este escenario impacta de forma directa en el sector del turismo, en el que se enmarcan varias compañías españolas, como IAG o Amadeus, que también se anota pérdidas en la jornada de hoy. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué abordará la Junta de Accionistas de IAG? La Junta General de Accionistas de IAG, el grupo matriz de aerolíneas como Iberia y Vueling, tendrá diferentes puntos en su agenda. Entre ellos, más allá de las habituales aprobaciones de cuentas anuales, de estados financieros e informes de sostenibilidad, la compañía planteará sus próximos retos, definiendo su hoja de ruta para el futuro. En esta junta de accionistas, en concreto, IAG someterá a votación la adquisición de 53 nuevos aviones, valorados en más de 18.000 millones de euros. Entre este paquete, se encuentran un total de 32 aeronaves correspondientes al modelo Boeing 787-10, del fabricante Boeing, que se destinarán a la marca British Airways. Los 21 aviones restantes son del modelo Airbus A330-900neo, que podrán ser asignados a Aer Lingus, Iberia o Level. Esta nueva flota llega como parte de la estrategia de IAG para renovar su flota a largo plazo, con la que se espera reemplazar los aviones más antiguos o aquellos dedicados al alquiler. Además, servirá para impulsar el crecimiento de la compañía con 18 nuevas aerolíneas que se destinarán a la expansión del negocio. Estas nuevas incorporaciones están previstas para entrar en servicio entre los años 2028 y 2033. Además, el acuerdo con Boeing incluye una opción para que British Airways adquiera hasta diez unidades adicionales del 787, mientras que el contrato con Airbus contempla derechos de compra sobre otros 13 A330-900neo para el grupo IAG. Las acciones de IAG cotizan en negativo Este anuncio marca una hoja de ruta de expansión para la compañía en la próxima década. IAG ha mostrado un desempeño sorprendente durante el último año y un crecimiento sostenido. Por ello, se espera que esta tendencia continúe y que este anuncio tenga un efecto positivo sobre la cotización de sus acciones. Las acciones de IAG, aunque cotizan más de un 1% en negativo en la sesión de hoy por un mercado bajista, acumulan un crecimiento del 1,6% en 2025 y un 83,6% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Cómo comprar acciones de IAG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG (IAG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



