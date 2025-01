En Wall Street, la referencia de la jornada la tenemos en la lectura de los datos de NFPs, considerado el informe más importante del mercado laboral estadounidense. Cabe esperar que con la publicación a las 14:30 muchos instrumentos de los mercados de índices, divisas y materias primas experimenten una mayor volatilidad. La previsión es una lectura más baja para el cambio en el empleo no agrícola. Hoy también conoceremos la tasa de desempleo en Suiza, la inflación en Noruega, el estado del mercado laboral en Canadá (equivalente a los datos de NFPs de EE. UU.) y las previsiones contra la inflación a medio plazo de la Universidad de Michigan. Los futuros apuntan a un descenso del 0,11% en la apertura del Euro Stoxx 50. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mercado asiático Última sesión de la semana en los mercados financieros con los índices asiáticos registrando caídas después de que el Bitcoin se hundiera ayer por debajo de los 92.000 dólares. El banco central de China anuncia que detendrá temporalmente las compras de bonos del gobierno debido a la escasez de oferta, lo que está provocando un aumento en los rendimientos de los bonos de distintos vencimientos. Otros mercados En el mercado de divisas, el mejor comportamiento es por parte del dólar estadounidense. El par USD/JPY se negocia en los 158,4 yenes por dólar, que es el máximo local de la reciente zona de consolidación. Por el contrario, la libra esterlina y el dólar neozelandés cotizan a la baja. Las criptomonedas recuperan terreno en lo que va de mañana, con el Bitcoin subiendo un 1,7% mientras que Ethereum suma un 1,3%. Por su parte, el gas natural se impulsa un 1,85%. Los metales preciosos también lo están haciendo relativamente bien, con el oro subiendo un 0,2% y la plata un 0,44%.

