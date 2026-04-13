- Las acciones de IAG se posicionan entre las más bajistas del Ibex tras el repunte del precio del petróleo
- El sector aéreo europeo se está viendo presionado a la baja tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán y las nuevas restricciones al tráfico marítimo
- La presentación de resultados del próximo 8 de mayo será clave para IAG, ya que servirá para evaluar si la demanda, las tarifas y la gestión del combustible son suficientes para sostener los márgenes en un entorno convulso
- Las acciones de IAG se posicionan entre las más bajistas del Ibex tras el repunte del precio del petróleo
- El sector aéreo europeo se está viendo presionado a la baja tras el fracaso de las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán y las nuevas restricciones al tráfico marítimo
- La presentación de resultados del próximo 8 de mayo será clave para IAG, ya que servirá para evaluar si la demanda, las tarifas y la gestión del combustible son suficientes para sostener los márgenes en un entorno convulso
El fin de semana no ha sentado bien a las bolsas europeas. Tras 21 horas de negociaciones en Islamabad, los representantes de Estados Unidos e Irán abandonaron Pakistán sin ningún acuerdo, frustrando el primer intento serio de desescalada desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.
La reacción del mercado fue inmediata. El petróleo volvió a superar los 100 dólares, impulsado por el endurecimiento de la postura de Trump en el Estrecho de Ormuz, donde incluso se ha llegado a plantear un bloqueo a buques procedentes de puertos iraníes.
Ante este tensionamiento del tránsito marítimo, el mercado respondió con la combinación habitual de las últimas semanas: crudo al alza y bolsas a la baja.
El IBEX 35 cae un 1,4 %, convirtiéndose en el peor índice entre los principales mercados europeos. A la cabeza de las caídas se sitúan las acciones de IAG, castigadas por el repunte del precio del jet fuel, uno de los mayores costes operativos para las aerolíneas.
El petróleo presiona al sector aéreo: caídas generalizadas en Europa
El repunte del crudo tras las nuevas restricciones de Estados Unidos al tráfico marítimo vinculado a Irán ha provocado descensos generalizados en las aerolíneas europeas.
Un índice sectorial elaborado por UBS retrocede un 3,5 %, mientras que compañías como easyJet y Wizz Air han sido rebajadas a market perform por su elevada sensibilidad al precio del combustible. En contraste, las acciones de IAG y Ryanair han recibido una mejora de recomendación al considerarse las aerolíneas con mejor estabilidad financiera más resistentes.
Variación del día:
- Wizz Air: –7,00 %
- Lufthansa: –5,55 %
- Air France–KLM: –5,02 %
- Finnair: –4,52 %
- easyJet: –4,25 %
- IAG: –3,13 %
- Ryanair: –2,73 %
El impacto del crudo depende en gran medida de la cobertura de combustible y de la estructura de rutas de cada compañía. En el caso de IAG y Ryanair, sus coberturas elevadas explican unas caídas más moderadas. Aun así, la situación se agrava, las aerolíneas temen que la subida del combustible se mantenga en el tiempo y ya han comenzado a cancelar rutas y aumentar tarifas a nivel global.
El próximo hito para IAG será el próximo 8 de mayo, cuando la compañía publicará resultados. Los inversores buscarán señales sobre la evolución de las tarifas de verano, el impacto del combustible y la capacidad del grupo para mantener beneficios en un entorno de queroseno más caro.
En este escenario, aunque las coberturas del 70% al 84% limitan el golpe en el primer trimestre, Bank of America advierte de que el verdadero desafío llegará cuando expiren los contratos de combustible a precio reducido.
BofA mantiene su apuesta por IAG
Bank of America ha recortado ligeramente su precio objetivo para las acciones de IAG desde los 6,55 euros anteriores, pero insiste en que la firma sigue siendo su aerolínea favorita en Europa. La entidad destaca la alta rentabilidad, los márgenes sólidos y un balance fuerte, factores que sostienen la tesis alcista incluso en un entorno de costes energéticos al alza.
El banco también eleva sus previsiones de ingresos un 2% y anticipa que la rentabilidad por billete podría aumentar entre un 3 % y un 4 %, apoyada por una demanda robusta y ajustes de capacidad.
Opinión del equipo de XTB sobre las caídas de las acciones de IAG
El mercado europeo continúa en una fase marcada por la tensión geopolítica y el encarecimiento del crudo, un binomio que vuelve a poner a las aerolíneas en el centro de la volatilidad. La reacción inmediata, bolsas a la baja y petróleo por encima de los 100 dólares, refleja un escenario en el que el riesgo se ha revalorizado más rápido que la capacidad de las compañías para adaptarse.
Ante esta situación, las acciones de IAG se están viendo presionadas a la baja. Sin embargo, si la comparamos con el resto de compañías del sector, refleja una mayor resistencia, situándose como la aerolínea con menores caídas junto a Ryanair. Si sumamos esta capacidad de contener las caídas, probablemente apoyada en un mayor porcentaje de combustible ya cubierto en comparación con competidores, junto a comentarios optimistas de analistas como los de BOFA, IAG se consolida como una opción atractiva dentro del sector.
El verdadero examen llegará en las próximas semanas, con los resultados del 8 de mayo como punto crítico para evaluar si la demanda, las tarifas y la gestión del combustible son suficientes para sostener los márgenes en un entorno de queroseno persistentemente caro.
Cómo comprar acciones de IAG y de las aerolíneas europeas desde XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de algunas de las aerolíneas más relevantes de Europa, como IAG (IAG LN Equity), Air France–KLM (AF FP Equity), Ryanair (RYA ID Equity), Wizz Air (WIZZAIR HB Equity) y easyJet (EZJ LN Equity). Estas compañías representan una parte esencial del sector aéreo europeo y permiten a los inversores exponerse a la evolución del tráfico aéreo, el turismo y la recuperación económica del continente.
Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.
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