El Ibex 35 empezaba la jornada de nuevo con dudas, aunque a medida que avanza la sesión empezó a coger fuerza. De hecho, ahora mismo firma una subida del 0,23%. Estos cambios se producen a pesar de que en el resto de índices europeos vemos algo más de movimientos, con el Euro Stoxx subiendo un 0,4% y el AEX neerlandés repuntando con fuerza. El conflicto sigue dejando algunas noticias que podrían ser positivas pero que ya no tienen apenas impacto en los mercados. En este caso Irán ha propuesto una apertura parcial del estrecho de Ormuz utilizando aguas territoriales de Omán, pero hasta que no esté firmado es probable que no entre en el precio.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria continúan de dulce y se anotan subidas cercanas al 2%. Ayer el mercado premió los rumores sobre una posible empresa conjunta con Telefónica y Solaria para desarrollar centros de datos, y el optimismo continúa en la sesión de hoy del Ibex 35. Además, ACS continúa la tendencia positiva y también podemos achacarlo al optimismo que está generando su negocio de centros de datos, con especial foco en su filial Turner. Esto aumenta su correlación con las tecnológicas americanas, para lo bueno y para lo malo, pero con las subidas en Estados Unidos ahora ACS se está beneficiando.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla del Ibex 35 es variada, con Cellnex y Enagás como los peores valores. Cellnex acumula varias jornadas algo erráticas, motivadas por noticias corporativas sobre la venta de su negocio en Suiza o las subidas de los rendimientos de la deuda pública, que impactan de manera negativa por su alto endeudamiento. En cualquier caso, las caídas del Ibex 35 no son demasiado destacadas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.