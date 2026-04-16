- El Ibex 35 empieza a animarse
- Solaria y ACS repuntan
- Enagás sufre
- El Ibex 35 empieza a animarse
- Solaria y ACS repuntan
- Enagás sufre
El Ibex 35 empezaba la jornada de nuevo con dudas, aunque a medida que avanza la sesión empezó a coger fuerza. De hecho, ahora mismo firma una subida del 0,23%. Estos cambios se producen a pesar de que en el resto de índices europeos vemos algo más de movimientos, con el Euro Stoxx subiendo un 0,4% y el AEX neerlandés repuntando con fuerza. El conflicto sigue dejando algunas noticias que podrían ser positivas pero que ya no tienen apenas impacto en los mercados. En este caso Irán ha propuesto una apertura parcial del estrecho de Ormuz utilizando aguas territoriales de Omán, pero hasta que no esté firmado es probable que no entre en el precio.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria continúan de dulce y se anotan subidas cercanas al 2%. Ayer el mercado premió los rumores sobre una posible empresa conjunta con Telefónica y Solaria para desarrollar centros de datos, y el optimismo continúa en la sesión de hoy del Ibex 35. Además, ACS continúa la tendencia positiva y también podemos achacarlo al optimismo que está generando su negocio de centros de datos, con especial foco en su filial Turner. Esto aumenta su correlación con las tecnológicas americanas, para lo bueno y para lo malo, pero con las subidas en Estados Unidos ahora ACS se está beneficiando.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja de la tabla del Ibex 35 es variada, con Cellnex y Enagás como los peores valores. Cellnex acumula varias jornadas algo erráticas, motivadas por noticias corporativas sobre la venta de su negocio en Suiza o las subidas de los rendimientos de la deuda pública, que impactan de manera negativa por su alto endeudamiento. En cualquier caso, las caídas del Ibex 35 no son demasiado destacadas.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
¡El S&P500 sube a máximos históricos!
Resumen diario: el mercado se detiene en la parte alta
AllBirds: de zapatillas a IA, ¿puede funcionar?
Despidos por “IA”: ¿es una ficción?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.