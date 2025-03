Decisión clave de la Fed: ¿qué pasará con los tipos de interés?

Las expectativas del mercado indican claramente que no habrá cambios en los tipos de interés durante la reunión de hoy. Sin embargo, las previsiones macroeconómicas, en particular las relacionadas con el crecimiento económico, podrían resultar cruciales. El mercado también seguirá de cerca las expectativas de los funcionarios de la Fed sobre nuevos recortes de tipos, comúnmente conocidas como "diagrama de puntos". Además, los inversores especulan sobre si la Fed anunciará cambios en su programa de reducción del balance para evitar problemas de liquidez similares a los observados en 2019. La decisión se publicará a las 19:00 p.m, mientras que la rueda de prensa de Powell comenzará 30 minutos después. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Qué ocurrirá en la reunión de la Fed? La Reserva Federal de EE. UU. tomará una decisión a las 19:00 GMT. ¿Comunicará Powell una política monetaria más moderada? Declaración posterior a la reunión: Podría producirse un ligero ajuste en la evaluación del mercado laboral de la Fed, lo que indica que la tasa de desempleo ha aumentado, pero se mantiene en un nivel bajo. Pronósticos de inflación: Se espera que la mediana de los participantes eleve las proyecciones de inflación subyacente del PCE a lo largo de todo el horizonte de pronóstico: Para 2025: Revisada al alza hasta el 2,8 % (desde el 2,5 % en el pronóstico de diciembre).

Para 2026: Revisada al alza hasta el 2,4 % (desde el 2,2 %).

Para 2027: Revisada al alza hasta el 2,2 % (desde el 2,0 %). Considerando el posible impacto de un aumento de aranceles, estas proyecciones podrían revisarse aún al alza. Pronósticos de crecimiento del PIB Se espera que las previsiones de crecimiento del PIB real se revisen a la baja: Para 2025: Se prevé una reducción del 2,1% al 1,7%

Para 2026 y 2027: Probablemente se revisen al 1,7% (del 2,0% y el 1,9%, respectivamente). El crecimiento podría verse limitado por la incertidumbre comercial, y una recesión de corta duración sigue siendo una posibilidad, dado el considerable déficit comercial registrado el mes pasado; un problema que podría persistir a medida que las empresas intentan eludir los aranceles. Pronósticos de desempleo Dadas las menores proyecciones de crecimiento del PIB, se espera que la tasa de desempleo aumente: Para 2025: Probablemente se revise del 4,3% al 4,4%

Para 2026 y 2027: También se espera del 4,4% (del 4,3%).

Actualmente, la tasa de desempleo se sitúa en el 4,1%. Gráfico de puntos Se espera que las proyecciones de tipos de interés se inclinen hacia una política monetaria restrictiva. Existe una probabilidad cercana al 50% de que la proyección mediana indique uno o dos recortes de tasas este año (en comparación con los dos del pronóstico de diciembre). Sin embargo, los pronósticos podrían mostrar una mayor dispersión entre los participantes, ya que persisten los riesgos inflacionarios por un lado, mientras que se avecina un crecimiento económico más débil por el otro. Postura de Powell Es probable que Powell declare que la economía estadounidense se mantiene sólida y que es demasiado pronto para evaluar el impacto de la política comercial estadounidense en el crecimiento económico. También se espera que reitere que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas, pero si las condiciones del mercado laboral se deterioran significativamente, el banco central estará listo para intervenir. Las expectativas de recortes de tipos se han revisado a la baja una vez más, y el mercado ahora solo prevé dos recortes este año, el primero no previsto hasta julio. Fuente: Bloomberg Finance LP ¿Opción de venta de la Fed? Bloomberg Intelligence sugiere que la Fed podría ajustar su estrategia, considerando la reciente y fuerte caída en Wall Street y la falta de apoyo del mercado por parte de la nueva administración estadounidense. Sin embargo, la Fed se ha mostrado constantemente reticente a recortar las tipos en medio de una mayor incertidumbre económica. Si la Fed mantiene una postura clara contra los recortes de tasas en este momento y reduce el número de movimientos de tasas proyectados, las condiciones del mercado podrían deteriorarse aún más. Si analizamos las dos recesiones anteriores (excluyendo la breve recesión de 2020), los recortes de los tipos de interés han coincidido históricamente con las primeras etapas de los problemas económicos. La curva de rendimiento se ha invertido y se mantiene cerca de los niveles que históricamente han señalado el inicio de una recesión. En ambos casos, Wall Street experimentó fuertes caídas. Sin embargo, cabe destacar que, en cada recesión, el período de recuperación de las acciones estadounidenses se ha acortado progresivamente. ¿Continuará esta tendencia? Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB ¿Qué ocurre con el balance general de la Reserva Federal? La Reserva Federal ya ha reducido su balance general en más de 2 billones de dólares desde su máximo, llevándolo a los niveles de junio de 2020. Si bien se mantiene elevado, considerando la primera ola de compras de activos durante la pandemia, el ritmo de reducción ha sido significativamente más rápido que durante el ciclo anterior de ajuste cuantitativo (QT). Es probable que la nueva administración estadounidense tenga que volver a elevar el techo de la deuda y emitir más deuda. La Fed podría intentar evitar una reducción excesiva de las reservas del sistema bancario y podría pausar nuevas reducciones del balance. Sin embargo, en reuniones recientes, no ha mostrado intención de hacerlo. Si bien el balance de la Reserva Federal se mantiene elevado, la magnitud de su reducción en los últimos tres años ha sido notable. Fuente: Bloomberg Finance LP Qué esperar de la reunión de la Reserva Federal de marzo La principal conclusión de la reunión de marzo probablemente sea que la Fed solo considerará recortes de tipos una vez que el mercado laboral muestre signos claros de deterioro. Esto podría llegar demasiado tarde para evitar una desaceleración económica, lo que obligaría a la Fed a implementar recortes de tasas más agresivos más adelante en el año. En resumen, las proyecciones actualizadas podrían reflejar un tono ligeramente estanflacionario, y el gráfico de puntos podría sorprender con una postura más restrictiva. Se espera que las proyecciones indiquen que la Fed no reaccionará a las primeras señales de debilidad del mercado laboral, sino que esperará a que se observe un deterioro claro antes de reanudar los recortes de tasas. Esto aumenta el riesgo de una desaceleración económica, que podría tener consecuencias significativas para la renta variable estadounidense, a la vez que, al menos a corto plazo, respaldaría al dólar estadounidense. Por otro lado, el capital ya está fluyendo desde EE. UU. hacia otras regiones del mundo, a pesar de la postura actual de los principales bancos centrales. ¿Cómo reaccionarán los mercados? El dólar estadounidense se está fortaleciendo frente al euro antes de la decisión de hoy. El reciente repunte del EUR/USD no se ha alineado con la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque es fundamental considerar el aumento de los rendimientos europeos, que han respaldado al euro. Una postura restrictiva de la Fed podría ser positiva para el dólar, pero, al mismo tiempo, unas previsiones de crecimiento significativamente más bajas podrían sugerir que la Fed podría verse obligada a aplicar recortes de tipos más amplios y rápidos más adelante en el año para evitar una recesión. Persiste el riesgo de que la Fed actúe demasiado tarde al iniciar los recortes. Fuente: xStation5

