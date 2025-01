El sentimiento del mercado sigue siendo positivo en la sesión de hoy, a pesar de un tono ligeramente más agresivo en el discurso de Powell de ayer. El ánimo se ha visto impulsado por los sólidos resultados de IBM y unos excelentes resultados de Meta Platforms, que confirma que la IA está mejorando significativamente la rentabilidad del gigante de las redes sociales. Los futuros de Wall Street están ganando terreno, aunque Microsoft cayó más del 4% en las operaciones posteriores al cierre. A pesar de superar las expectativas, la compañía informó de un crecimiento de los ingresos de la nube menor al esperado, con un aumento interanual del 31% frente al 31,8% previsto. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores se centran en la decisión del Banco Central Europeo y en las declaraciones de Christine Lagarde, que podrían aumentar la volatilidad en el par EUR/USD. El escenario base supone un tono moderado, ya que los datos macroeconómicos recientes de Europa sugieren que continúan los desafíos económicos estructurales, en particular en Alemania y Francia. Calendario económico detallado Francia – Gasto del consumidor (diciembre): 0,7 % intermensual frente al 0,1 % previsto, 0,3 % anterior

Francia – PIB del 4.º trimestre de 2024 (intertrimestral): -0,1 % frente al 0 % previsto, 0,4 % anterior (interanual: 0,7 % frente al 0,8 % previsto, 1,3 % anterior)

Alemania – Precios de importación/exportación:

Suiza – Indicador adelantado KOF (diciembre): 101,6 frente al 100,15 previsto, 99,5 anterior

España – Inflación del IPC (diciembre): 3,0 % interanual frente al 2,9 % previsto, 2,8 % anterior (intermensual: 0,2 % frente al -0,1 % previsto, 0,5 % anterior)

3,0 % interanual frente al 2,9 % previsto, 2,8 % anterior (intermensual: 0,2 % frente al -0,1 % previsto, 0,5 % anterior) Alemania – PIB del 4.º trimestre de 2024 (10 AM): -0,1 % intertrimestral previsto frente al 0,1 % anterior (-0,3 % interanual frente al 0,1 % anterior)

Eurozona – PIB preliminar del 4.º trimestre de 2024 (11:00): 1,0 % previsto frente al 0,9 % anterior (intertrimestral: 0,1 % frente al 0,4 % anterior)

Eurozona – Tasa de desempleo: 6,3 % frente al 6,3 % anterior

Eurozona – Decisión sobre tipos de interés del BCE (14:15): 2,75 % previsto frente al 3 % anterior

Conferencia de prensa de Christine Lagarde (14:45)

EE. UU. – Solicitudes de subsidio de desempleo (14:30): 225 000 previsto frente a las 223 000 anteriores

EE. UU. – Solicitudes de subsidio de desempleo continuas: 1,901 millones previsto frente a los 1,899 millones anteriores

EE. UU. – PIB del 4.º trimestre de 2024 (14:30): 2,6 % previsto frente a 3,1 % anterior

EE. UU. – Índice de precios del PIB (cuarto trimestre): previsión interanual del 2,5 % frente al 1,9 % anterior Presentaciones de resultados Antes de la apertura del mercado: Mastercard, UPS, Caterpillar

Después del cierre del mercado: Intel, Visa

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.