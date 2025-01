DeepSeek irrumpe en la semana de los bancos centrales

Los mercados esperan los datos clave sobre los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos y las lecturas de la confianza de los consumidores en medio de una mayor volatilidad del mercado tras los avances de la inteligencia artificial DeepSeek de China. El sector tecnológico sigue bajo presión tras la pérdida récord de valor de mercado de 600.000 millones de dólares de Nvidia, mientras que los inversores también digieren los planes del presidente Trump de aplicar aranceles comerciales agresivos a los semiconductores extranjeros. Los volúmenes de negociación bursátil en Asia son escasos, ya que los principales mercados están cerrados por el Año Nuevo Lunar. Por otro lado, la atención se centra en la conclusión de la reunión de la Reserva Federal de mañana y la esperada decisión sobre los tipos por parte del BCE este mismo jueves. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario festivo Corea del Sur - Festivo completo - Año nuevo coreano

Hong Kong - Cierre temprano a las 12:00 - Año nuevo chino Publicaciones macroeconómicas 14:30 - Bienes duraderos en EE.UU. (mes de diciembre): Pedidos de bienes duraderos básicos intermensuales: pronóstico: 0,4% frente al anterior: -0,1%.

Pedidos de bienes duraderos intermensuales: pronóstico: 0,3% frente al anterior: -1,1%. 15:00 - Mercado inmobiliario en Estados Unidos (mes de noviembre): Caso Shiller 20 de EE. UU. interanual: pronóstico: 4,3% frente al anterior: 4,2%.

Índice de precios de la vivienda interanual de EE. UU.: anterior: -4,5%.

Índice de precios de la vivienda intermensual de EE. UU.: pronóstico: 0,3% frente al anterior: 0,4%. 19:00 - Bonos del tesoro americano Subasta a 7 años : Dato previo de 4,532%. 22:30 - Informe de petróleo en Estados Unidos Informe semanal API de petróleo.

