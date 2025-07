División en la FED: ¿habrá recorte de tipos o no?

Hay debate dentro de la Reserva Federal (FED) sobre cómo abordar los riesgos planteados por los aranceles del presidente Trump. En concreto, los miembros del organismo estarían en desacuerdo sobre la posibilidad de llevar a cabo un recorte de tipos de interés, un hecho que amenaza con poner fin a un periodo de relativa unidad dentro del organismo presidido por Jerome Powell. Algunos miembros, aparentemente, abogarían por no acometer ningún recorte en este año, mientras que otros sí defienden la posibilidad de que haya un recorte de tipos en este 2025. ¿Qué muestran las minutas de la FED? Las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal, publicadas este miércoles, señalan dos grupos dentro del organismo. Por un lado, una minoría considerable no prevé ningún recorte este año. Este grupo teme que, tras cuatro años en los que la inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal, los consumidores se vuelvan más receptivos a precios más altos y las empresas tengan más motivos para poner a prueba su apetito. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un grupo más amplio, por el contrario, prevé recortes de tipos, considerando que los costes arancelarios podrían no ser lo suficientemente altos como para arriesgarse a una inflación persistente o a que el mercado laboral se debilite, o ambas cosas. Aun así, la mayoría prefiere esperar unos meses más. Dentro de este grupo, hasta el momento solo dos miembros, Christopher Waller y Michelle Bowman, han manifestado su deseo de reanudar los recortes de tipos este mismo mes. Son los únicos dos responsables de la política monetaria nombrados para sus puestos actuales por Trump, quien ha criticado duramente a la Fed por no tomar medidas más drásticas. ¿Cuándo acometerá la FED el primer recorte de tipos del año? En las últimas semanas, el presidente de la FED, Jerome Powell, ha indicado que el banco central podría abrirse a tomar medidas más expansivas que lo que le habíamos escuchado en comparecencias anteriores, cuando se esperaban mayores aumentos de aranceles que amenazarían con subir significativamente los precios y, al mismo tiempo, debilitar la economía. La situación económica en Estados Unidos, sin embargo, ha demostrado ser, por el momento, más resiliente de lo esperado, lo que podría estar empujando al organismo a un cambio de perspectiva. Aun así, no se espera un recorte de tipos de interés este mes de julio. Por el contrario, Powell ha esbozado un punto medio en el que unas lecturas de precios más moderadas de lo previsto o unos datos de empleo más débiles podrían bastar para justificar recortes de tipos para finales del verano. No hay que irse muy lejos para ver una situación similar. El verano pasado los malos datos publicados de empleo durante dos meses consecutivos provocaron una espiral de volatilidad en la que se llegó incluso a considerar un posible recorte de tipos de emergencia por parte de la FED. Jerome Powell tranquilizó a los mercados en la reunión de Jackson Hole, descontando un recorte de tipos en septiembre. El resultado acabó siendo un recorte ‘jumbo’ de 50 puntos básicos. Los anuncios de Trump sobre los aranceles frustraron los planes de la Fed de reanudar los recortes de tipos este año, al generar preocupación en torno a un escenario de estanflación, en el que el crecimiento se debilita y los precios suben. Desde entonces, dos acontecimientos han impulsado un posible cambio. En primer lugar, Trump ha reducido algunos de los aumentos arancelarios más drásticos. De hecho, esta semana, el presidente extendió el plazo para las negociaciones comerciales bilaterales con más de una docena de países. En segundo lugar, los aumentos de los precios al consumidor relacionados con los aranceles no se han materializado, aunque muchos economistas esperan aumentos de precios en los datos de junio y julio, que se publicarán a partir de la próxima semana. Es mucho más fácil para las empresas absorber los aumentos de costos y evitar mayores aumentos de precios si el arancel promedio está más cerca del 10% al 15% que si se encuentra en los niveles que Trump anunció el Día de la Liberación, que fueron mucho más altos. Por ahora, consideramos que hay posibilidades de que la FED recorte tipos en septiembre, siempre y cuando el empleo ofrezca muestra de debilidad, algo que, de momento, no se está produciendo, mientras que la debilidad del Con este escenario, vemos difícil que la FED pueda recortar tipos en todo lo que queda de año. Por ahora, consideramos que hay posibilidades de que la FED recorte tipos en septiembre, siempre y cuando el empleo ofrezca muestra de debilidad, algo que, de momento, no se está produciendo, mientras que la debilidad del dólar , la aprobación de la última ley fiscal y la guerra arancelaria podrían impulsar los precios.

