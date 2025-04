Donald Trump vs. Jerome Powell

La tensión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está alcanzando cotas sin precedentes. El foco del conflicto es la política monetaria y los tipos de interés. Donald Trump ha instado repetidamente a Powell a bajar los tipos, argumentando que las condiciones económicas actuales lo justifican. Los argumentos de Donald Trump Donald Trump cree que varios indicadores económicos abogan por una reducción de los tipos de interés. Entre ellos, cita: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del petróleo: El precio del petróleo ha caído significativamente, lo que podría reducir los costes de producción y transporte y, en consecuencia, estimular la economía. Precio de los alimentos: La bajada del precio de los alimentos contribuye a una reducción de la inflación, lo que permitiría una reducción de los tipos. Para Trump, estos factores combinados justifican una reducción de los tipos de interés, lo que podría estimular el crecimiento económico y apoyar los mercados financieros. La posición de Jerome Powell Sin embargo, Jerome Powell se mantiene firme en su postura. Cree que los aranceles impuestos por la administración Trump a las importaciones procedentes de China y otros países podrían aumentar la inflación. Varios economistas estiman que este aumento podría alcanzar el 1,5%. Este aumento de la inflación impide que la Reserva Federal baje sus tipos de interés, ya que dicha reducción podría estimular la economía y aumentar aún más la inflación. Además, Powell enfatiza que la tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en un mínimo histórico, lo que indica una economía sana. Un recorte de tipos en este contexto podría sobrecalentar la economía y generar desequilibrios. ¿Qué podemos esperar? Este tira y afloja entre Trump y Powell no está exento de consecuencias. Los mercados ya se desplomaron el viernes tras los comentarios del presidente de la Fed y siguen cayendo hoy, sin que muchos puedan predecir hacia dónde se dirige la economía estadounidense en los próximos meses. Fuente: Truth Social



