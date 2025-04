El precio del petróleo sigue cayendo: ¿signo de recesión?

Los precios del petróleo continúan su espiral bajista de los últimos días. En la jornada de hoy, el precio del petróleo se hunde otro 4% cotizando en un mínimo de cuatro años mientras los inversores estaban preocupados por las perspectivas de la economía mundial a raíz de la dura política arancelaria de Estados Unidos. Los aranceles lastran el precio del petróleo Las dudas sobre el crecimiento económico mundial debido a los aranceles están generando gran desconfianza de los inversores sobre las materias primas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el caso del petróleo, no sólo está influyendo en su precio una caída en el consumo. La semana pasada la OPEP, decidió por sorpresa aumentar la producción de crudo por lo que los mercados tendrán un exceso de oferta de petróleo el año próximo. Las caídas en el precio del petróleo han sido uno de los principales objetivos de la administración Trump desde el pasado mes de enero. El objetivo del presidente es que el precio del barril pueda caer a un ritmo rápido, reduciendo parte de la inflación actual, que permita a la FED recortar los tipos de interés de manera progresiva durante los próximos meses, algo que el mercado descuenta en estos momentos en hasta 4 recortes de tipos.



