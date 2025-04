¿Ejecutará la FED un recorte de tipos de emergencia?

La FED ha organizado una reunión de emergencia que tendrá lugar hoy a las 17:30 hora española, con el objetivo de revisar y determinar los posibles recortes de tipos de interés que están a cargo de las decisiones del organismo. Los inversores han aumentado las expectativas de que la FED recorte los tipos de interés este año (y aumentaron la posibilidad de una reducción antes de la próxima reunión del banco central) a medida que los aranceles de la administración estadounidense incrementan los temores de una recesión global. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los aranceles podrían impulsar a la FED a un recorte de tipos Los mercados descuentan que habrá a lo largo del año recortes de tipos por un conjunto de 125 puntos básicos hasta finales de año, equivalentes a cinco movimientos de un cuarto de punto. Si bien los mercados han ido después reduciendo ese movimiento, es una subida en el ritmo de recortes de tipos importante, ya que hasta la semana pasada solo había tres recortes de tipos descontados. Los swaps también muestran una probabilidad de casi el 40% de que el banco central reduzca su tasa de referencia en 25 puntos básicos antes de la próxima decisión de política monetaria de la FED, programada para el 7 de mayo. Los recortes de emergencia de los tipos de interés son inusuales y la última vez que la Fed los empleó fue cuando el brote de coronavirus sacudió los mercados a principios de 2020. El año pasado los mercados anticiparon por momentos un recorte de tipos entre las reuniones en agosto, cuando las acciones cayeron drásticamente en medio de una desmantelación del carry trade del yen, y la caída de los datos de empleo en Estados Unidos, pero finalmente no se cumplió. Aun así, en septiembre se ejecutó un recorte de 50 puntos básicos. Opinión del equipo de XTB Aunque el mercado ofrece una posibilidad del 80% a un recorte de tipos en junio, creemos que lo más probables es que sea en julio, cuando las medias trimestrales de la creación de empleo y el resto de métricas económicas obliguen al presidente de la FED, Jerome Powell, a recortar los tipos de interés. Una vez que se ejecute este primer recorte, los tipos podrían seguir reduciéndose en el resto de reuniones del año. Por el momento, no obstante, no creemos que se produzca un recorte de emergencia.

