El mensaje de Powell reforzó la idea de que el petróleo caro y la guerra complican el camino a la desinflación.

A lo largo del día de hoy escucharemos constantemente noticias sobre la reunión de ayer de la Fed y las declaraciones de Jerome Powell posteriores al anuncio. Normalmente, los inversores se fijan en los datos oficiales y en el tono del presidente del banco central estadounidense.

Sin embargo, hay una herramienta esencial, que la Fed publica en estos comunicados y que es capaz de mover los mercados por sí sola: el dot plot.

La Fed mantiene los tipos y envía un mensaje de cautela en un contexto marcado por la guerra y la inflación

La reunión de la Fed del 18 de marzo dejó una sensación de prudencia en los mercados.

La Reserva Federal decidió mantener los tipos en el rango del 3,50%–3,75%, con una votación de 11-1, en un momento en el que la institución navega entre una inflación más alta de lo previsto, señales mixtas en el mercado laboral y la incertidumbre generada por la guerra en Oriente Medio.

El tono general fue más hawkish (más agresivo) de lo que muchos inversores esperaban. Aunque la decisión de mantener los tipos estaba descontada, el mensaje entre líneas fue más prudente: la Fed reconoció un crecimiento algo más rápido y una inflación más persistente, reduciendo la probabilidad de recortes en el corto plazo.

Powell insistió en que la institución debe actuar con cautela en un entorno donde el petróleo caro, las tensiones geopolíticas y la volatilidad económica complican el camino hacia la estabilidad de precios. También subrayó la importancia de la independencia de la Fed para mantener su credibilidad.

El dot plot: el arma secreta de la Fed

El “dot plot” o diagrama de puntos es uno de los elementos más relevantes de cada reunión de la Fed. Se trata de un gráfico en el que cada punto representa la previsión individual de un miembro de la Fed sobre el nivel adecuado de los tipos de interés en los próximos años.

No es un compromiso formal, pero sí una guía clave para entender cómo piensa el banco central. En la práctica, permite observar las expectativas de los banqueros más influyentes de Estados Unidos, el consenso (o falta de él) dentro de la Fed y la probabilidad implícita de futuras subidas o bajadas de tipos.

Para explicarlo de manera simple, con los tipos actuales en 3,50%–3,75%, una concentración de puntos por debajo de ese nivel podría implicar bajadas de tipos a lo largo del año, una concentración por encima, podría conllevar subidas.

¿Cómo interpretar el dot plot?

Cada punto es una previsión individual, no un voto.

La mediana suele ser la referencia que sigue el mercado.

Una dispersión amplia sugiere incertidumbre dentro de la propia Fed.

Más cautela, menos recortes

En el gráfico más reciente del dot plot, los puntos se concentran alrededor del 3,25%–3,5% y del 3,5%–3,75%, con siete votos en cada rango para 2026. Esto implica que la mayoría de los banqueros esperan tipos estables o una única bajada de 25 puntos básicos, un escenario similar que el de meses anteriores, cuando los banqueros descontaban una bajada, mientras que el mercado, con un tono más dovish, descontaba alguna más.

Llama la atención la dispersión: algunos miembros más optimistas sitúan los tipos por debajo del 3,25%, lo que implicaría un ritmo mayor de recortes si la guerra se resolviera pronto, el mercado laboral mejorara y la inflación se relajara. Incluso aparece un miembro en el intervalo 2%–2,25%.

Aun así, ninguno aboga por subidas de tipos a corto plazo, pese al repunte del crudo y la amenaza inflacionaria.

Fuente: Federal Reserve, Summary of Economic Projections, FOMC Meeting March 18, 2026.



Comparación con el dot plot de diciembre: un cambio sutil pero importante

Si comparamos el gráfico más reciente con el publicado en diciembre, se aprecia con claridad cómo han cambiado las expectativas de los miembros de la Fed en apenas dos meses. En el dot plot de diciembre la dispersión era mayor, algo habitual cuando el horizonte temporal es más lejano y la incertidumbre más elevada.

Lo interesante aparece al observar la evolución de las previsiones para 2026. En diciembre, las estimaciones estaban más repartidas y tendían a niveles algo más altos, con varios participantes situando los tipos cerca o por encima del 3,5%, reflejando una mayor preocupación por la persistencia de la inflación. En cambio, en marzo las proyecciones se desplazan ligeramente a la baja y se agrupan en torno al 3,25%–3,5%, lo que indica un mayor consenso interno.

Además, en diciembre de 2025 el número de miembros que contemplan tipos por debajo del 3,25% es mayor que en marzo de 2026, lo que sugiere que parte del Comité descuentaba una inflación más contenida o una mayor debilidad en el empleo y un ritmo de recortes más rápido o más profundo. Incluso aparece un punto aislado en el intervalo del 2%–2,25%, señal de que al menos un participante considera posible un escenario de relajación monetaria mucho más agresiva.

Fuente: Federal Reserve, Summary of Economic Projections, FOMC Meeting December 10, 2025.

¿Por qué es tan relevante el dot plot?

El dot plot permite entender cómo evolucionan las expectativas del mercado y cómo cambia la visión interna de la Fed con el paso del tiempo. En un escenario de conflicto e inestabilidad política, las amenazas de inflación han provocado una mayor concentración y concordancia entre los miembros de la Fed, que ahora sitúan los tipos de interés a finales de 2026 entre 3,25% y 3,75%.

Estas expectativas dependerán en gran parte de la duración de la guerra y de su impacto económico, por lo que no son estáticas. Pero el dot plot permite visualizar de forma clara cómo se mueven las previsiones y hacia dónde se inclina el consenso.

¿Cómo acceder al dot plot?

El dot plot se publica dentro del Summary of Economic Projections (SEP), disponible en la web oficial de la Reserva Federal tras cada reunión trimestral. También puede encontrarse buscando “Fed dot plot January 2026” o “Fed dot plot March 2026” en Google. Suele venir acompañado de gráficos adicionales sobre crecimiento, inflación y desempleo.