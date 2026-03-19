El Banco de Inglaterra cumple con lo esperado

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El Banco de Inglaterra mantiene tipos en 3,75%.
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El shock energético obliga al banco a reconocer más riesgo de inflación interna y efectos de segunda ronda.
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El Banco de Inglaterra mantiene tipos en 3,75%.
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El shock energético obliga al banco a reconocer más riesgo de inflación interna y efectos de segunda ronda.
Tras la decisión tomada en su reunión de marzo, el Banco de Inglaterra dejó su tipo de interés sin cambios en el 3,75%. Los mercados monetarios están descontando cada vez más un escenario de una política del BoE más hawkish. Han comenzado a descontar por completo un total de 50 puntos básicos de subidas de tipos para finales de este año.
Resultados de la votación del Comité de Política Monetaria (MPC):
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Sin cambios: 9 (anteriormente – 5)
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Recorte de 25 puntos básicos: 0 (anteriormente – 4)
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Recorte de 50 puntos básicos: 0 (anteriormente – 0)
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Subida: 0 (anteriormente – 0)
Comentario sobre la decisión del Banco de Inglaterra
El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento significativo en los precios globales de la energía y las materias primas, lo que afectará a los precios del combustible y los servicios públicos para los hogares, y tendrá un impacto indirecto a través de los costes asumidos por las empresas. Previamente, había una tendencia sostenida a la baja en los precios y salarios domésticos. A corto plazo, la inflación CPI aumentará como resultado de este nuevo shock económico.
La política monetaria no puede influir en los precios globales de la energía, pero su objetivo es garantizar que la economía se ajuste a ellos de manera que permita alcanzar de forma sostenible el objetivo del 2%. El Comité de Política Monetaria (MPC) señala el aumento del riesgo de presiones inflacionarias internas derivadas de efectos de segunda ronda en salarios y fijación de precios, riesgo que crece cuanto más tiempo persistan los precios elevados de la energía. El MPC también evalúa el impacto sobre la inflación de una desaceleración de la actividad económica, que probablemente resultará de los mayores costes energéticos.
El Comité seguirá monitoreando de cerca la situación en Oriente Medio y su impacto en los suministros globales de energía y en los precios energéticos. Está preparado para tomar las medidas necesarias para garantizar que la inflación CPI siga encaminada hacia el objetivo del 2% a medio plazo.
Actualización de las previsiones
La encuesta muestra que en 2026, el aumento medio de los salarios base será del 3,6% (anteriormente: 3,4%). El banco estima que la inflación CPI estará “alrededor del 3%” en el segundo trimestre y “hasta el 3,5%” en el tercer trimestre debido a un shock global de precios en el mercado energético (anteriormente: 2,1% en el segundo trimestre).
Gráfico del par GBP/USD
El par GBP/USD está subiendo en su reacción inicial a la decisión y a los comentarios que la acompañan.
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