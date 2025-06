El Banco de Noruega recorta los tipos ✂📌

El Banco de Noruega¬†recortado los tipos de inter√©s¬†en 25 puntos b√°sicos, hasta los¬†4,25%, una decisi√≥n que marca el inicio de un proceso de normalizaci√≥n cautelosa en un contexto marcado por una¬†inflaci√≥n a la baja y una econom√≠a que parece enfriarse. La decisi√≥n del Banco de Noruega fue un√°nime, reflejando una inflaci√≥n menor a la esperada y una reducci√≥n en la brecha del producto. Aun as√≠, la inflaci√≥n del pa√≠s a√ļn permanece por encima del objetivo. El Banco de Noruega anticipa nuevos recortes El Banco de Noruega, adem√°s, ha proyectado¬†nuevos recortes de tipos para 2025, con la expectativa de que la tasa caiga por debajo del 4% para fin de a√Īo y se acerque al 3% de cara a 2028. A pesar del creciente contexto de incertidumbre econ√≥mica, la gobernadora¬†Ida Wolden Bache ha subrayado el compromiso del Banco de devolver la inflaci√≥n al 2% sin endurecer la econom√≠a m√°s de lo necesario. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m√≥vil Descarga la app m√≥vil Cotizaci√≥n EUR/NOK Tras la decisi√≥n del Banco de Noruega, el par EUR/NOK ha subido. ¬†

