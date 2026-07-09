El repunte de hoy en el Ibex 35 ya alcanza el 1,26% intradía, recuperando los 19.285 puntos, después de que la sesión previa se saldara con fuertes caídas generalizadas en el sector financiero por la tensión geopolítica en Oriente Medio. Ayer, los seis bancos cotizados cerraron con descensos de entre el 2,5% y el 5%, que hoy corrigen con notorias subidas, con el Banco Sabadell liderando los avances tras ganar más de un 2%. El rebote de hoy tiene, por tanto, un componente claro de “vuelta a la media” tras la sobrerreacción del mercado. Sin embargo, el impulso alcista de hoy no es sólo técnico: coincide con una batería de noticias positivas propias del sector.

El detonante: Fitch reafirma y mejora calificaciones del Banco Sabadell, Santander, BBVA y Caixabank

La agencia Fitch Ratings ha actualizado en las últimas horas una serie de decisiones sobre la solvencia de la gran banca española que están detrás de buena parte del optimismo inversor

CaixaBank : eleva su calificación como emisor a largo plazo hasta ‘A+’ desde ‘A’, con perspectiva estable. Fitch justifica la subida por el “perfil de riesgo fortalecido” de la entidad, con menos préstamos morosos, una suscripción de crédito más prudente y una generación de beneficios más estable, apoyada en la solidez de la economía española y una demanda de crédito sana.

: eleva su calificación como emisor a largo plazo hasta ‘A+’ desde ‘A’, con perspectiva estable. Fitch justifica la subida por el “perfil de riesgo fortalecido” de la entidad, con menos préstamos morosos, una suscripción de crédito más prudente y una generación de beneficios más estable, apoyada en la solidez de la economía española y una demanda de crédito sana. Banco Santander : Fitch mantiene su calificación, respaldada en su diversificación geográfica y la solidez de su modelo de negocio.

: Fitch mantiene su calificación, respaldada en su diversificación geográfica y la solidez de su modelo de negocio. BBVA : rating confirmado, apoyado en la fortaleza de sus resultados recientes.

: rating confirmado, apoyado en la fortaleza de sus resultados recientes. Banco Sabadell: calificación a largo plazo mantenida, sostenida por su franquicia nacional.

Esta ronda se suma a la positiva revisión de mayo de 2026, cuando Fitch elevó varios ratings de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Kutxabank tras revisar su metodología de calificación de entidades financieras. El mensaje de fondo de la agencia es claro: el sector financiero español ha mejorado de forma estructural su perfil de riesgo, algo que el mercado suele traducir en menor coste de financiación y mayor atractivo para el inversor institucional.

Tipos de interés: el BCE sube en junio y frenará en julio

El trasfondo monetario también juega a favor de la banca española, aunque de una forma poco intuitiva. El 11 de junio de 2026, el Banco Central Europeo protagonizó el foco económico con una subida de 25 puntos básicos en sus tres tipos de referencia (hasta el 2,25% en la facilidad de depósito, 2,40% en las operaciones principales de financiación y 2,65% en la facilidad marginal de crédito), motivada por el repunte de las expectativas de inflación derivado del encarecimiento del petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

Después, el 1 de julio, en el foro de Sintra, Christine Lagarde descartó una nueva subida en la reunión del BCE prevista para el 23 de julio, al considerar que los riesgos para la inflación y el crecimiento están “más equilibrados” tras la subida de junio. Este mensaje de pausa ha permitido que el Euríbor a un año ya haya empezado a descender, del 3,1% al 2,85% en la última semana, anticipando el fin del ciclo de endurecimiento.

Para la banca, esta combinación es casi ideal: tipos más altos que hace unos meses (lo que sostiene el margen de intereses, la partida que más beneficios genera a las entidades) pero sin el riesgo de nuevas subidas que pudieran deteriorar la calidad de los activos o frenar la demanda de crédito hipotecario y empresarial. Firmas como Morgan Stanley han incorporado ya este argumento en sus informes: la subida de tipos de junio, junto con la mejora de visibilidad en Oriente Medio y la reactivación de la actividad económica, sustenta una revisión al alza de las perspectivas de ingresos por intereses de la banca española para el ejercicio fiscal de 2027, una vez se complete el reprecio íntegro de la cartera hipotecaria.

Resultados del segundo trimestre a la vista

La banca española “calienta motores” de cara a la presentación de resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2026, prevista para finales de julio. El primer trimestre ya arrojó un beneficio conjunto de 10.815 millones de euros para las grandes entidades, y 2025 se cerró con un récord histórico de 34.000 millones de euros de beneficio agregado entre los seis bancos cotizados, un 7% más que el ejercicio anterior. La expectativa de que este buen tono se mantenga en el semestre añade otro argumento alcista a las cotizaciones. En paralelo, el frente regulatorio e impositivo, agitado en los últimos ejercicios para el sector bancario, no trae novedades en esta ocasión, sin sorpresas relevantes, ni positivas ni negativas.

La subida de la banca española hoy responde a una combinación de tres factores: un rebote técnico tras la sobrerreacción bajista de ayer por la tensión en Oriente Medio, el respaldo explícito de Fitch a la solvencia de CaixaBank (con mejora de rating), Santander, BBVA y Banco Sabadell (con calificaciones confirmadas), y un contexto de tipos de interés que, tras la subida de junio del BCE y la señal de pausa de Lagarde para julio, favorece el margen de intereses sin añadir riesgo de deterioro del crédito. A ello se suma la expectativa de que los resultados del segundo trimestre, que se presentarán a finales de julio, confirmen la buena marcha del negocio bancario en España.

En la jornada de hoy, las acciones de Banco Sabadell suben más de un 2,40%. El Banco Santander, por su parte, avanza alrededor de un 2%, mientras que Caixabank sube alrededor de un 1,80%. Unicaja avanza sobre un 1,70%, Bankinter alrededor de un 1,50% y BBVA un 1,10%.