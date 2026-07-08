Las acciones de Banco Santander protagonizan la sesión más negra del año en el Ibex 35, con una caída intradía cercana al 5%, en una jornada marcada por la profunda reestructuración de su negocio en Asia-Pacífico y la destitución de su máximo responsable en Pekín. La noticia se produce, además, en un contexto de fuerte tensión geopolítica y presión regulatoria que está castigando a toda la banca europea.

Terremoto asiático para el Banco Santander

El grupo que preside Ana Botín ha ejecutado una reordenación integral de su banca corporativa y de inversión en Asia. Los movimientos clave son tres:

Destitución del director de la sucursal de Pekín, máximo responsable del banco en China continental , en un movimiento que evidencia una pérdida de confianza en la estrategia seguida hasta ahora en el gigante asiático.

, en un movimiento que evidencia una pérdida de confianza en la estrategia seguida hasta ahora en el gigante asiático. Reorientación estratégica de la unidad , que abandona el foco chino para volcarse en Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático, mercados considerados más rentables y menos expuestos a la incertidumbre regulatoria de Pekín.

, que abandona el foco chino para volcarse en Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático, mercados considerados más rentables y menos expuestos a la incertidumbre regulatoria de Pekín. Régimen de vigilancia reforzado sobre los banqueros de la región, que a partir de ahora deberán presentar informes semanales detallados sobre su actividad y sus reuniones con clientes, una medida inusualmente estricta en la banca de inversión internacional.

A esto se añade una campaña interna de recorte de gastos ejecutada en los últimos meses, que ha supuesto la eliminación de beneficios corporativos para los empleados de la región.

El mercado lee este movimiento como el reconocimiento implícito de un fracaso estratégico en China, un mercado en el que el Banco Santander llevaba años intentando construir una franquicia relevante en banca corporativa. La retirada táctica sugiere pérdidas o rentabilidades muy inferiores a las esperadas.

Frente doméstico: pulso con los sindicatos por el ERE de hasta 3.000 empleados

La noticia asiática llega en el peor momento posible. El Banco Santander está inmerso en una negociación tensa con CCOO, UGT y CGT por un plan de prejubilaciones que podría afectar a entre 2.500 y 3.000 empleados en España, aproximadamente el 10-15% de la plantilla en el país.

Las partes se han dado de plazo hasta el 15 de julio para cerrar un acuerdo, pero las posiciones están muy alejadas. El banco ofrece entre el 74% y el 80% del salario base según tramo de edad, condiciones que los sindicatos consideran insuficientes, mientras que CCOO exige prejubilaciones desde los 50 años y compensaciones muy superiores a las del ERE de 2021.

Este escenario conjunto dibuja un banco embarcado en un ajuste de plantilla y en una estructura de costes más agresiva de lo que el mercado había descontado.

Contexto de mercado: Oriente Medio y el BCE agravan el castigo al Banco Santander

El desplome de las acciones del Banco Santander se produce, además, en una sesión hostil para la banca europea:

Escalada geopolítica : los ataques aéreos estadounidenses contra Irán y la reimposición de sanciones al crudo iraní han disparado el Brent un 4%, reavivando temores inflacionistas y complicando el escenario de tipos.

: los ataques aéreos estadounidenses contra Irán y la reimposición de sanciones al crudo iraní han disparado el Brent un 4%, reavivando temores inflacionistas y complicando el escenario de tipos. Cautela en Europa : Los índices europeos corrigen en una sesión en la que los inversores rotan desde varios sectores, incluido el financiero, hacia el sector energético.

: Los índices europeos corrigen en una sesión en la que los inversores rotan desde varios sectores, incluido el financiero, hacia el sector energético. Presión regulatoria del BCE : el Banco Central Europeo ha instado a los grandes bancos —incluido Santander— a presentar antes del 31 de octubre un plan de resiliencia frente a ciberamenazas con IA, lo que supone nuevos costes de inversión tecnológica.

: el Banco Central Europeo ha instado a los grandes bancos —incluido Santander— a presentar antes del 31 de octubre un plan de resiliencia frente a ciberamenazas con IA, lo que supone nuevos costes de inversión tecnológica. Aversión al riesgo global: el Kospi coreano se desploma un 5,35% y entra en mercado bajista al caer más del 20% desde máximos, arrastrado por las dudas sobre la sostenibilidad del rally de la IA.

Cotización de las acciones del Banco Santander

La caída del 5% de las acciones del Banco Santander no responde a un único catalizador, sino a la suma de tres factores que se retroalimentan: el reconocimiento de un problema estratégico serio en Asia que obliga a una reestructuración con tintes disciplinarios; la incertidumbre sobre el coste final del ajuste de plantilla en España a apenas una semana del deadline del 15 de julio; y un contexto macro adverso con crudo al alza, tensiones geopolíticas y rotación sectorial en contra de la banca.

Las acciones del Banco Santander habían marcado máximos anuales a principios de julio impulsado por el programa de recompra de acciones (el banco ya ha ejecutado el 72,2% del plan autorizado), lo que amplifica hoy la toma de beneficios. Los próximos catalizadores a vigilar son el desenlace de la negociación sindical el 15 de julio, la respuesta oficial del banco sobre Asia y la publicación de resultados del segundo trimestre, donde el mercado buscará cuantificar el impacto de las provisiones asociadas a ambas reestructuraciones.

Fuente : Plataforma de XTB

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