El Bitcoin continúa su repunte

El Bitcoin continúa su impresionante repunte y cotiza a 104.966 dólares, lo que supone una subida de casi el 3% en las últimas 24 horas a pesar de que la Reserva Federal mantiene su postura agresiva. La resistencia de la criptomoneda frente a una política monetaria restrictiva pone de relieve la dinámica cambiante de los mercados de activos digitales, en particular bajo las políticas favorables a las criptomonedas de la administración Trump a pesar de las entradas negativas a los ETF esta semana. Integración institucional El mercado de criptomonedas está experimentando una adopción institucional sin precedentes, y la integración de activos digitales por parte de Old Glory Bank en su portal de inversiones representa la última institución financiera convencional en adoptar las criptomonedas. La decisión del banco asegurado por la FDIC de aceptar Bitcoin para la compra de acciones indica una creciente confianza en las criptomonedas como un instrumento financiero legítimo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Bitcoin llega a los bancos En un avance innovador, el Banco Nacional Checo (CNB) está a punto de convertirse en el primer banco central de Europa en agregar Bitcoin a sus reservas. La posible asignación de hasta el 5 % de sus reservas de 140 000 millones de euros representaría un cambio significativo en las actitudes institucionales hacia las criptomonedas, sentando potencialmente un precedente para otros bancos centrales. Las tesorerías corporativas aumentan la transparencia de Bitcoin La adopción temprana por parte de Tesla de las nuevas normas contables del FASB ha aportado una mayor transparencia a las tenencias corporativas de Bitcoin, revelando su posición de 9720 BTC valorada en 1076 millones de dólares. El aumento de los ingresos GAAP de 600 millones de dólares de sus tenencias digitales demuestra el impacto potencial de las inversiones en criptomonedas en los balances corporativos. Panorama de políticas La última decisión de la Fed de mantener las tasas de interés entre el 4,25% y el 4,5% causó inicialmente cierta volatilidad, pero la rápida recuperación de Bitcoin demuestra su creciente independencia de las fuerzas tradicionales del mercado. Los comentarios mesurados del presidente de la Fed, Powell, sobre la regulación de las criptomonedas, que sugieren que los bancos pueden atender a los clientes de criptomonedas con una gestión adecuada del riesgo, han proporcionado un apoyo adicional al mercado. El precio del Bitcoin Bitcoin se cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. La primera resistencia se establece en 105.884$, el máximo de la semana pasada, y los alcistas apuntan a un movimiento por encima de este nivel. Si tiene éxito, se está poniendo en juego una nueva prueba del máximo histórico. Los bajistas, por otro lado, intentarán romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, con el objetivo de 101.929$. El RSI está mostrando signos de divergencia alcista, mientras que el MACD se está ajustando con un posible cruce alcista. El ADX también está en camino de recuperar el impulso alcista. Fuente: xStation

