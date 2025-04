El Bitcoin extiende las caídas del fin de semana 📌✂️

El precio de Bitcoin cae durante la ma帽ana hasta los 74.500 d贸lares. Este descenso se debe principalmente a una ola de ventas en los mercados financieros tradicionales como reacci贸n a la escalada de la guerra comercial. La guerra comercial tambi茅n afecta al Bitcoin Actualmente, el Bitcoin baja un 2,3% hasta los 76.200 d贸lares.聽Tras dos sesiones de ventas masivas en el 铆ndice S&P500 y al conocer que m谩s pa铆ses, incluidos Jap贸n, Canad谩 y la Uni贸n Europea, planean imponer aranceles de represalia si las conversaciones bilaterales no salen como se esperaba. La escalada de tensiones propici贸 una venta masiva en el mercado de criptomonedas durante el fin de semana, cuando la liquidez es mucho menor. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La fuerte ca铆da de Bitcoin el s谩bado y el domingo muestra una alta correlaci贸n con la venta masiva en los mercados tradicionales. Comenzamos la nueva semana con una venta masiva de varios puntos porcentuales en los futuros de 铆ndices estadounidenses y una bajada de dos d铆gitos en los contratos chinos. Si abril cerrara en los niveles actuales, Bitcoin registrar铆a su tercer mes consecutivo de ca铆das. Fuente: xStation 5聽 La demanda de ETFs vinculados a Bitcoin se ha estabilizado en niveles ligeramente negativos. Sin embargo, la magnitud de la liquidaci贸n actual es insignificante en comparaci贸n con las salidas de capital de principios de marzo. No obstante, hoy es probable que veamos salidas de capital mucho mayores. Fuente: xStation 5聽 El Ethereum tambi茅n se hunde La situaci贸n de Bitcoin no parece tan dr谩stica como la del segundo proyecto m谩s grande por capitalizaci贸n de mercado: Ethereum. Llevamos cinco meses consecutivos con ca铆das, y solo una de ellas no super贸 los dos d铆gitos. Esta situaci贸n solo se produjo en 2018, cuando Ethereum cay贸 durante siete meses consecutivos. Ethereum ya ha perdido el 65% de su capitalizaci贸n desde el pico de diciembre por encima de los 4.000 d贸lares. Los niveles actuales corresponden a principios de 2023 y s贸lo superan en un 30% los m铆nimos del mercado bajista de 2022. Fuente: xStation 5

