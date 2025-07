El Bitcoin superó ayer por primera vez los 112.000 dólares, acumulando una subida del 20% en lo que llevamos de año en un momento en el que los activos de riesgo siguen sumando nuevos hitos históricos. Los índices en Wall Street marcan récords, Nvidia supera los 4 billones de capitalización, y la vivienda sigue subiendo, todo ello como consecuencia de las políticas fiscales de la administración Trump. Pero ¿qué hay detrás de las subidas de Bitcoin? ¿Qué factores están impulsando al Bitcoin? Añadir más de tres billones de dólares de deuda de cara a los próximos años ha generado un nuevo impulso de optimismo en los mercados financieros. Mientras el dinero escapa de los bonos al demandar los inversores una prima superior por su riesgo, los nuevos flujos de capital están impulsando el precio de las Bolsas y el Bitcoin. En el caso de la criptomoneda, estas subidas también se justifican por las implicaciones bajistas que tiene el incremento de la deuda sobre el dólar, que en los últimos meses ha firmado importantes caídas que le han llevado a firmar su peor inicio de año desde 1973. Así, el Bitcoin, que fue creado con el objetivo de estar fuera del control de los bancos centrales y gobiernos, se está viendo favorecido porque el incremento de la deuda debilita la divisa americana, favoreciendo, en cambio, los activos con oferta limitada, como es su propio caso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El crecimiento de la demanda industrial y minorista gracias al aumento del mercado de valores, la adopción de los ETF y una regulación cada vez más favorable respecto a las criptomonedas, con nuevas iniciativas como la ley GENIUS o la ley CLARITY, sobre las que el Senado de Estados Unidos debatirá la próxima semana, también están favoreciendo al Bitcoin, que podría ver en el actual contexto político un nuevo catalizador. De hecho, las disputas de los últimos días entre Estados Unidos y los BRICS también puede originar que muchos de estos países busquen alternativas de negociación al dólar, cobrando el Bitcoin cada vez un mayor interés. Esta situación, a su vez, también podría observarse con la guerra comercial, que podría llevar a socios comerciales de Estados Unidos a incorporar Bitcoin en sus reservas, como así están haciendo con el oro, para limitar su dependencia al dólar y a los bonos del Tesoro del gigante americano. Otro motivo que puede estar impulsando el precio del Bitcoin es el creciente interés de las empresas por incorporar a la criptomoneda a sus reservas corporativas, copiando una estrategia muy identificada en la empresa Microstrategy. La reciente demanda en los vehículos criptográficos, como hemos visto recientemente con la salida a bolsa de Circle y la promoción de valores tokenizados impulsada por la publicidad de Robinhood, seguirá añadiendo interés de los inversores con nuevas empresas relacionadas que seguirán aumentando el interés del público en general. ¿Hasta dónde puede llegar el Bitcoin? Las opciones a corto plazo son una señal de optimismo para el Bitcoin. Los contratos alcistas que vencen a finales de julio muestran un interés elevado en los niveles de 120.000 dólares, por lo que la criptomoneda podría seguir subiendo. Desde XTB, de hecho, no identificamos un techo en el precio del Bitcoin, pero si creemos que la criptomoneda seguirá subiendo de manera consistente en los próximos años. El crecimiento de la masa monetaria, la debilidad del dólar, las disputas comerciales, una mayor desregulación del sector, y el apetito por la industria que está arrasando en Wall Street serán argumentos muy positivos. Además, en las últimas semanas, su menor volatilidad permite que muchos inversores, hasta ahora más conservadores, puedan incorporar Bitcoin en una pequeña ponderación de sus carteras.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.