El Bitcoin se dispara y firma nuevos máximos históricos

El Bitcoin se ha disparado a un máximo histórico, superando los 109.000 dólares y tocando casi los 110.000 dólares, impulsado por el creciente optimismo sobre el progreso de la legislación sobre stablecoins en Estados Unidos y un marcado cambio en el tono regulatorio bajo la administración del presidente Donald Trump. Las recientes iniciativas pro-criptomonedas de la Casa Blanca, incluida la creación de un grupo de trabajo sobre activos digitales y la propuesta de una reserva estratégica de Bitcoin, han despertado un renovado entusiasmo entre los inversores minoristas e institucionales. El Bitcoin se dispara El marco regulatorio propuesto en Estados Unidos tiene como objetivo brindar mayor transparencia y seguridad al mercado de monedas estables, introduciendo medidas más estrictas contra el lavado de dinero y garantizando la igualdad de condiciones para los emisores nacionales y extranjeros. La transición de la postura restrictiva de los reguladores anteriores a un enfoque más favorable bajo la administración actual ha sido interpretada por los participantes del mercado como una luz verde para una mayor actividad, lo que ha disparado a algunas de las criptomonedas más importantes del mercado, como el Bitcoin. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro factor que impulsa el repunte son las importantes entradas de capital hacia los fondos cotizados en bolsa basados ​​en Bitcoin y el creciente interés de las principales instituciones financieras, lo que subraya el impulso excepcional que actualmente impulsa el mercado de criptomonedas. Los analistas señalan que el cambiante panorama regulatorio favorece una mayor apreciación de los precios, mientras que un entorno fiscal favorable y la ausencia de planes para una moneda digital del banco central pueden reforzar aún más el estatus de Bitcoin como activo de reserva digital para Estados Unidos. ¿Cómo invertir en el Bitcoin?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs que les permitirán tener exposición a la criptomoneda más grande del mundo el precio del Bitcoin como el VBTC.DE o XXBT.DE . Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera,. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión , una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.