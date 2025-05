Mastercard presenta un marco global con monedas estables

Mastercard ha lanzado un marco global integral para transacciones con monedas estables, permitiendo a los consumidores gastar y a los comerciantes recibir monedas estables sin problemas en billeteras, tarjetas y cajas. Gracias a nuevas alianzas con OKX y Nuvei, así como a la integración con importantes plataformas de criptomonedas como MetaMask, Kraken y Crypto.com, Mastercard está haciendo que las monedas estables se puedan usar como dinero tradicional en más de 150 millones de establecimientos en todo el mundo. La iniciativa incluye la habilitación de billeteras, opciones de liquidación para comerciantes en USDC y otras monedas estables, y pagos transfronterizos optimizados a través de Mastercard Crypto Credential, lo que mejora la experiencia y la confianza del usuario. La Red Multi-Token de Mastercard también admite transacciones en cadena en tiempo real, conectando las monedas estables con aplicaciones financieras más amplias con socios como JPMorgan y Standard Chartered. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta medida refuerza el compromiso de Mastercard de construir un ecosistema de pagos digitales confiable, escalable y fácil de usar para la economía global en constante evolución. Acciones de Mastercard El precio de las acciones de Mastercard no reaccionó significativamente a esta información, publicada ayer cerca del final de la sesión bursátil. Sin embargo, la integración de la tecnología blockchain vuelve a posicionar a la compañía entre los líderes en pagos, anticipándose a la próxima revolución de los mismos. La publicación coincide con la próxima regulación de este mercado en EE. UU., lo que podría impulsar un aumento significativo en la popularidad de los pagos con monedas estables. Se espera que la Ley STABLE se apruebe en uno o dos meses y permitirá a los bancos tradicionales ofrecer productos financieros en monedas estables. Source: xStation 5

