La fiebre de la inteligencia artificial ha reconfigurado por completo el mapa del poder bursátil. Lo que antes era territorio exclusivo de Apple, Microsoft o Alphabet, ahora se ha convertido en un club premium de gigantes tecnológicos donde cada miembro vale más de un billón de dólares.

La última en entrar ha sido Samsung Electronics, impulsada por la demanda global de chips y su papel clave en la revolución de la IA. ¿Qué empresas forman parte de este club y por qué?

El nuevo orden del “trillion”

La lista de compañías que superan el umbral del billón de dólares es cada vez más selecta y más competitiva.

Según los últimos datos, Nvidia lidera el ranking con una capitalización de 4,78 billones, seguida de Alphabet (4,68) y Apple (4,17).

El ascenso de Samsung hasta los 1,04 billones la coloca al nivel de otras compañías no tecnológicas como Walmart y Berkshire Hathaway, consolidando su posición entre los grandes nombres del mercado global.

Este salto no es casual: la coreana ha sabido aprovechar el auge de la inteligencia artificial y la demanda de semiconductores avanzados, sectores donde su músculo industrial la convierte en un actor imprescindible.

Entre los siguientes aspirantes al club encontramos a compañías en pleno ascenso como SK Hynix (0,77 billones), Micron (0,72 billones) o Intel (0,55 billones).

Participantes de este selecto grupo:

Nvidia: +4,78 billones

+4,78 billones Alphabet: +4,68 billones

+4,68 billones Apple: +4,17 billones

+4,17 billones Microsoft: +3,06 billones

+3,06 billones Amazon: +2,94 billones

+2,94 billones Broadcom: +2,02 billones

+2,02 billones TSMC: +1,85 billones

+1,85 billones Saudi Aramco: +1,79 billones

+1,79 billones Meta: +1,54 billones

+1,54 billones Tesla: +1,46 billones

+1,46 billones Walmart: +1,04 billones

+1,04 billones Samsung Electronics: +1,04 billones

+1,04 billones Berkshire Hathaway: +1,00 billones

¿Qué implica alcanzar el “trillion”?

Cuando una empresa supera el billón de dólares en valor de mercado, lo hace porque los inversores creen que su modelo de negocio tiene crecimiento sostenible, márgenes sólidos y ventajas competitivas difíciles de replicar.

En términos prácticos, significa:

Confianza global: millones de inversores apuestan por su futuro.

millones de inversores apuestan por su futuro. Influencia económica: sus movimientos afectan a sectores enteros.

sus movimientos afectan a sectores enteros. Acceso privilegiado a capital: puede financiar proyectos gigantescos sin depender de deuda.

puede financiar proyectos gigantescos sin depender de deuda. Visibilidad mediática y política: cada decisión se convierte en noticia.

Empresas como Apple, Microsoft, Nvidia o Alphabet ya viven en ese nivel, y ahora Samsung Electronics se une al grupo gracias al auge de la inteligencia artificial y la demanda de chips.

El efecto IA: el combustible del nuevo rally

La inteligencia artificial no solo está transformando industrias, sino también valoraciones.

Empresas como Nvidia y Broadcom se han disparado gracias al suministro de chips para centros de datos y modelos de IA generativa, mientras TSMC y Samsung se benefician del mismo impulso desde el lado de la fabricación.

En este contexto, el “club del trillion” se ha convertido en una especie de termómetro del futuro tecnológico: quien entra, lo hace porque está en el corazón de la innovación global.

Gigantes con estilos distintos

Aunque todas comparten tamaño, no todas comparten modelo.

Nvidia y TSMC son el motor técnico de la IA.

Apple y Microsoft dominan el ecosistema de software y dispositivos.

Amazon y Alphabet capitalizan el poder de los datos y la nube.

Samsung, por su parte, combina manufactura, innovación y escala global, una mezcla que la convierte en el nuevo referente asiático dentro del club.

Conclusión: el poder del trillion

El club del trillion ya no es solo una lista de empresas con cifras astronómicas: es una liga de influencia global donde cada movimiento puede redefinir sectores enteros.

La entrada de Samsung Electronics confirma que el epicentro del poder tecnológico se expande más allá de Silicon Valley.

De cara a los próximos integrantes, todo apunta a que las grandes beneficiadas del cuello de botella en chips y hardware de IA, Micron y SK Hynix, serán las siguientes en cruzar la barrera del billón.

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