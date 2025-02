Hoy estamos asistiendo a una corrección de las recientes subidas eufóricas del Dax 40 y otros índices europeos. Sin embargo, los inversores siguen favoreciendo las acciones del sector de defensa, en particular Rheinmetall y el mayor productor de acero de Alemania, Thyssenkrupp, que planea escindir y sacar a bolsa su unidad Marine Systems, una división especializada en construcción, mantenimiento y soluciones navales para submarinos. El Bundesbank ha advertido de que la economía alemana es vulnerable a posibles aranceles estadounidenses, cambios en la política comercial y una menor demanda de exportaciones. Según el Bundesbank, el PIB de Alemania en 2027 podría ser un 1,5% inferior al escenario base debido a los cambios en la política comercial estadounidense. Para este año, se prevé un crecimiento de tan solo el 0,2%. El viernes pasado, Donald Trump anunció sus planes de imponer aranceles a los automóviles importados alrededor del 2 de abril. Mientras tanto, los índices de aprobación de Olaf Scholz están cayendo en favor de Friedrich Merz, líder de la CDU/CSU, que promete una política económica más centrada en el crecimiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Noticias de empresas del Dax 40 El gigante del entretenimiento CTS Eventim informó de un EBITDA preliminar para el ejercicio completo de 542,2 millones de euros, un aumento significativo respecto de los 444,8 millones de euros del año anterior. El segmento de venta de entradas registró un aumento interanual de los ingresos del 22,7%, alcanzando los 879,9 millones de euros, con un EBITDA ajustado de 416 millones de euros (+21,1% interanual).

El segmento de entretenimiento en vivo registró un aumento del 17,6% en los ingresos hasta los 1.970 millones de euros, mientras que el EBITDA ajustado aumentó un 24,4% interanual hasta los 125,6 millones de euros. HSBC elevó la calificación de Deutz AG de "neutral" a "comprar", estableciendo un precio objetivo de 6,10 euros, lo que implica un aumento de aproximadamente el 15% respecto del precio actual del fabricante de motores industriales. Thyssenkrupp AG registró su mayor avance en 4,5 años, impulsada por el enfoque de la empresa en la salida a bolsa de su unidad de fabricación de submarinos Marine Systems. Las acciones subieron un 20% el lunes, lo que contribuyó a un repunte generalizado de las acciones de defensa europeas.

La división Marine Systems suministra el 70% de la flota de submarinos europeos de la OTAN.

Bank of America cree que la venta de la unidad podría ayudar a Thyssenkrupp a atraer una base de inversores más amplia.

Según las estimaciones, Marine Systems podría valer alrededor del 50% de la capitalización de mercado actual de Thyssenkrupp.

La valoración podría ser significativamente mayor si el mercado asigna un múltiplo del sector de defensa en lugar de un múltiplo del sector del acero. Fuente: xStation5 Cambios en la calificación de acciones europeas Mejoras: HSBC mejora la calificación de Deutz a "comprar"; precio objetivo 6,10 €

Morgan Stanley mejora la calificación de Glencore a "sobreponderar"; precio objetivo 470 peniques

HSBC mejora la calificación de St James's Place a "mantener"; precio objetivo 1.100 peniques

Inderes mejora la calificación de TietoEVRY a "comprar"; precio objetivo 22 € Rebajas: Citi rebaja la calificación de Airtel Africa a "neutral"; precio objetivo 160 céntimos

Deutche Bank rebaja la calificación de Assura a "mantener"; precio objetivo 48 céntimos

Kepler Cheuvreux rebaja la calificación de Bakkafrost a "mantener"

Berenberg rebaja la calificación de BASF a "mantener"; precio objetivo 52 €

Citi rebaja la calificación de BT a "vender"

Arctic Securities rebaja la calificación de Bakkafrost a "mantener"; Precio objetivo 640 coronas

Peel Hunt rebaja la calificación de Direct Line a "mantener"; precio objetivo 275 céntimos

Kepler Cheuvreux rebaja la calificación de Embracer a "mantener"

Inderes rebaja la calificación de Neste a "reducir"; precio objetivo 11,50 € ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

