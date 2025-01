El Dax 40 continúa su impulso alcista

El sentimiento del mercado bursátil alemán es sólido, con la mayoría de los índices del Viejo Continente registrando avances. Los inversores se están preparando para la lectura de la inflación del IPC de EE. UU., donde se espera que los precios suban un 0,4% intermensual en diciembre, en comparación con el 0,3% intermensual de noviembre y el 3,3% interanual. Un aumento por encima de las previsiones podría ejercer presión a la baja sobre los índices, pero unos datos inferiores a lo esperado podrían proporcionar a los mercados un alivio considerable con la perspectiva de llevar al Dax 40 a conseguir nuevos máximos. Actualmente, el Dax 40 sube alrededor del 1% y se acerca a la zona de máximos histoóricos antes del informe del IPC de EE. UU. Cotización del Dax 40 El Dax 40 continúa su impulso ascendente, con la zona de resistencia en 20600 puntos como clave. Una formación de velas fuerte en el intervalo diario hace probable una nueva prueba de los máximos históricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 La mayoría de los sectores europeos están en alza hoy, aunque se observa debilidad en el sector de bienes de lujo, que se ve afectado por la debilidad del consumidor chino. Noticias sobre empresas del Dax 40 Según los medios de comunicación, Alemania está estudiando la posibilidad de revender acciones de la empresa energética alemana Uniper. Además de un fondo canadiense anónimo (posiblemente Brookfield), también estarían interesados ​​Taqa, con sede en Abu Dhabi, y el gigante energético y petrolero noruego Equinor. Alemania posee actualmente más del 99% de las acciones de la empresa, a la que salvó de la quiebra en 2022, tras la crisis energética en Europa. Goldman Sachs es asesor del consejo de administración de Uniper. Alemania está trabajando con el banco UBS y Roland Berger para encontrar un comprador y estudiar opciones para desprenderse de su participación en la estratégica empresa energética. Las acciones de Uniper están subiendo casi un 4% tras estas informaciones. Gráfico de Uniper

Fuente: xStation5 Gráfico de HelloFresh Fuente: xStation5 Opinión de los analistas J.P. Morgan elevó la calificación de Ströer a 'outperform'; precio objetivo 66 € por acción

BNP Exane elevó la calificación de HelloFresh a 'neutral'; precio objetivo 12 EUR por acción

BNPP Exane rebajó la calificación de DeliveryHero a 'underperform'; precio objetivo 23 €.

Las acciones de HelloFresh (HFG.DE) vuelven a estar por encima de la EMA200 e intentan revertir la tendencia alcista. ¿Cómo invertir en el Dax? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.