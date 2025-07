El Dax 40 cotiza plano y el sector minero despunta

El martes llega a las bolsas europeas con un sentimiento mixto por parte de los inversores. Las cotizaciones actuales en los mercados bursátiles europeos muestran un predominio moderado de los descensos. Los mercados europeos registraron subidas los índices de Austria (+0,53%), Ibex 35 (+0,16%), Dax 40 (+0,16%) y Suiza (+0,07%), mientras que el índice polaco, francés, holandés, italiano y el conjunto europeo experimentaron caídas durante la sesión, siendo el índice polaco (-0,41%) el que más retrocedió. Las cotizaciones de otros índices importantes, como el de Reino Unido y el europeo, se mantuvieron relativamente estables, lo que indica que los mercados están a la espera de nuevos acontecimientos. El sentimiento en los mercados de capitales europeos está actualmente marcado por un aumento de la incertidumbre, principalmente relacionada con la cuestión de los nuevos aranceles y una posible guerra comercial con Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores que afectan a las bolsas europeas En el ámbito de la política comercial, la Unión Europea está preparando un plan de medidas de represalia contra Estados Unidos, cuya postura sobre los aranceles se ha endurecido de cara a la fecha límite del 1 de agosto. La administración estadounidense amenaza con imponer un arancel generalizado de más del 10% sobre la mayoría de productos procedentes de la UE, con algunas excepciones. La falta de avances en las negociaciones ha llevado a la UE a plantearse un escenario de respuesta rápida en los próximos días, que incluiría la publicación de una lista de posibles aranceles de represalia por un valor de hasta 72.000 millones de euros. Una posible escalada del conflicto podría aumentar la presión sobre los índices bursátiles europeos y afectar negativamente al ánimo de los inversores en las próximas semanas. Fuente: Plataforma de XTB Volatilidad actual en el mercado europeo en general. Fuente: Plataforma de XTB Noticias del mercado El fármaco experimental para el pulmón de Roche Holding AG (ROG.CH), astegolimab, no logró superar los ensayos en fase avanzada en fumadores actuales y antiguos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Según el fabricante, el medicamento no logró reducir de forma estadísticamente significativa el número de exacerbaciones. Las acciones de la compañía caen cerca de un 1 % en la jornada de hoy. En cuanto a sectores, las acciones del sector minero están teniendo un comportamiento relativamente positivo hoy, ya que los precios del mineral de hierro y del acero han alcanzado su nivel más alto en cuatro meses, impulsados por el plan de China para construir una gran presa en el Tíbet y los esfuerzos de Pekín por reducir el exceso de capacidad de producción. Fuente: Plataforma de XTB Stellantis (STLAM.IT) ha informado de una pérdida neta preliminar de 2.300 millones de euros en el primer semestre del año, frente a una previsión del consenso de mercado que apuntaba a un beneficio de 25,1 millones de euros. Los resultados se han visto afectados principalmente por costes extraordinarios de aproximadamente 3.300 millones de euros relacionados con reestructuraciones, cancelaciones de proyectos y los efectos de los nuevos aranceles a la importación en Estados Unidos, lo que también se ha traducido en un menor margen operativo y un flujo de caja más débil. La compañía espera que la situación mejore en la segunda mitad del año, confiando en el efecto de las medidas correctivas que se están aplicando y en la introducción de nuevos productos. Actualmente, las acciones de la empresa caen cerca de un 1%. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

