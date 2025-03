El Dax 40 recupera 4 décimas tras la caída de ayer

Los mercados europeos cotizan mayoritariamente en positivo, y la volatilidad medida con el VSTOXX experimenta una corrección (-2,55%). El Eurostoxx50 sube un 0,85% y el Ibex35 lo hace un 0,65%. Los mercados del Reino Unido también se muestran en terreno positivo, con el FTSE100 subiendo un 0,36%. El FTSE MIB italiano sube un 0,4% mientras que los mercados holandeses también muestran un buen desempeño. El Dax 40 alemán cotiza en 22.671 puntos, mientras que el CAC 40 francés se sitúa en 8.001. Fuente: Bloomberg Financial LP Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 intenta recuperar su impulso alcista tras volver a probar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Los alcistas buscarán recuperar el máximo histórico en 22.996, mientras que los bajistas buscarán un movimiento por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% y una prueba de la media móvil simple (SMA) de 30 días en 22.479. El RSI se encamina a romper la divergencia bajista si el máximo actual supera el máximo anterior. El MACD comienza a ajustarse tras un cruce bajista. Noticias corporativas Daimler Truck gana un 4,85% tras prever un rendimiento estable para 2025 en medio de planes de reducción de costes . Daimler Truck AG prevé unos ingresos del negocio industrial de entre 52.000 y 54.000 millones de euros en 2025 y anunció una reducción de costes de 1.000 millones de euros en su unidad Mercedes-Benz Trucks para 2030. El EBIT ajustado del cuarto trimestre cayó un 29%, hasta los 1.100 millones de euros, mientras que los ingresos disminuyeron un 4%, hasta los 14.350 millones de euros. Para 2025, Daimler proyecta unas ventas unitarias de entre 460.000 y 480.000 vehículos y un crecimiento del EBIT ajustado del 5% al ​​15%, con una propuesta de dividendo sin cambios de 1,90 euros por acción.

Las acciones de BMW caen un 2% por la reducción de las previsiones de márgenes y los desafíos de China . Las acciones de BMW AG cayeron un 4,5% tras pronosticar márgenes automotrices del 5% al ​​7% para 2025, por debajo de su objetivo a largo plazo del 8%. El EBIT del cuarto trimestre se desplomó un 57%, hasta los 1.880 millones de euros, con una caída del 15% en las ventas, hasta los 36.420 millones de euros. La compañía se enfrenta a 1.000 millones de euros en costes derivados de los aranceles de EE. UU. y la UE, a la vez que lidia con una caída del 13,4% en las ventas en China.

Mercedes-Benz presenta el CLA, un sedán eléctrico asequible que compite con Tesla . Mercedes-Benz Group AG ha presentado su sedán eléctrico más asequible hasta la fecha, el CLA, con un precio inicial previsto de unos 50.000 euros y que comenzará a venderse a principios de verano. El nuevo vehículo eléctrico ofrecerá una autonomía de hasta 792 kilómetros e incorporará la última tecnología de software de Mercedes. El CLA tiene un precio de 10.000 euros superior al Model 3 de Tesla, de tamaño similar, pero podría beneficiarse del cambio de actitud hacia Elon Musk debido a su polarizadora política.

UniCredit recibe la aprobación del BCE para un posible aumento de participación en Commerzbank. UniCredit SpA ha obtenido la autorización regulatoria del Banco Central Europeo para poseer hasta un 29,9% de Commerzbank, pero ha extendido su decisión sobre si buscará una adquisición "mucho más allá de finales de 2025". La entidad italiana posee actualmente un 18,5% de Commerzbank a través de derivados y requiere varias aprobaciones adicionales antes de convertirlos en acciones físicas. La posible compra ha generado controversia política en Alemania, donde el gobierno aún posee alrededor del 12% de Commerzbank. Commerzbank sube un 2% tras la noticia. Fuente: Bloomberg Financial LP

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.