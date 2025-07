El EUR/USD gana impulso ante el riesgo de guerra comercial

La incertidumbre que impulsa las subidas del EUR/USD (+0,25 %) se ve intensificada por los mensajes contradictorios procedentes de la administración estadounidense. Aumenta la tensión por una guerra comercial El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, subrayó el domingo que los aranceles entrarán en vigor de forma incondicional el 1 de agosto. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al ser preguntado por el plazo, respondió que “la calidad de los acuerdos comerciales es más importante que el calendario”. Aunque Lutnick no descarta nuevas negociaciones tras la aplicación de los aranceles, las declaraciones de Bessent restan contundencia a la firmeza del plazo actual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por parte de la UE, sigue predominando la voluntad de alcanzar un acuerdo, pero la retórica dura de Trump y sus planes para imponer aranceles del 15 % al 30 % están intensificando los debates en torno a nuevas medidas de represalia. La primera ronda de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses, por un total de 21.000 millones de euros, se ha congelado hasta el 6 de agosto, y la Comisión Europea estaría preparando un segundo paquete por otros 72.000 millones de euros. Además, la introducción del llamado Instrumento Anticoercitivo (ACI) permitiría a la Comisión imponer aranceles de forma unilateral sin necesidad de la aprobación previa de los Estados miembros. La ambigüedad en torno al plazo final de las negociaciones y el riesgo de una guerra comercial a gran escala han reintroducido un alto nivel de incertidumbre, uno de los factores clave detrás del reciente fortalecimiento del euro frente al dólar. Según datos del Consejo Europeo, el comercio entre la UE y Estados Unidos alcanzó los 1,68 billones de euros en 2024, siendo la relación bilateral más importante del mundo. Una guerra comercial total afectaría rápidamente al sentimiento de mercado y al poder adquisitivo de los consumidores. Cotización del EUR/USD El EUR/USD amplió sus ganancias con un alza alcista del 0,1 % durante la entrevista de Scott Bessent.

Fuente: Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.