El euro-dólar cae un 1%

Los aranceles de Trump impactan en el mercado 💵🖋️ Los pares de divisas vinculados al dólar estadounidense abren con fuertes gaps debido a la imposición de aranceles comerciales a México, Canadá y China. Trump enfatiza que los aranceles del 25% a México y Canadá (excluyendo el petróleo canadiense, que está sujeto a un arancel del 10%) y los aranceles del 10% a China tienen como objetivo detener la afluencia de drogas e inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El comercio con Estados Unidos es crucial para las economías de América del Norte. Para México y Canadá, las exportaciones a Estados Unidos representan alrededor del 15% de su PIB, mientras que para China es de alrededor del 2%. Considerando las posibles restricciones comerciales, Bloomberg estima que el crecimiento económico de Estados Unidos podría reducirse en 1,5% en 2025 si los aranceles permanecen vigentes durante todo el año. Se espera que Canadá y México experimenten un impacto significativamente más fuerte de estas restricciones comerciales. Existen crecientes dudas sobre la legitimidad de los aranceles debido a su amplio alcance. Lo más probable es que los aranceles sean impugnados ante la Corte Suprema, lo que hace incierta su continuación en su forma actual. Por otra parte, Canadá ya ha impuesto aranceles de represalia del 25% y México ha anunciado medidas similares. Todavía no hay información sobre la posible respuesta de China. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El dólar estadounidense se fortalece frente a la mayoría de las divisas. El euro-dólar caen ante los aranceles En la primera parte del día se observa una volatilidad significativa en el mercado Forex. Los inversores temen una escalada de la guerra comercial tras los anuncios del fin de semana. Entre las divisas más volátiles se encuentran el dólar estadounidense, el dólar canadiense y el peso mexicano. Los inversores también están descontando los aranceles de represalia de Canadá y México. Los planes de Canadá ya se conocen y se espera que sean de una magnitud similar a los impuestos por Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta de México sigue sin estar clara, aunque se está estudiando. El euro-dólar ha experimentado una brecha bajista significativa, cayendo casi hasta 1,0200 y probando los mínimos locales recientes del 13 de enero. Si el par cierra por debajo de 1,0243, marcaría el nivel de cierre más bajo desde noviembre de 2022. La cuestión de la paridad del euro-dólar vuelve a entrar en juego. Aunque los aranceles aún no se han impuesto a la UE, existe la expectativa de que es solo cuestión de tiempo. Un portavoz de la Casa Blanca sugirió que Trump podría volver a tratar el tema de los aranceles comerciales a Europa a principios de marzo, aunque dada la imprevisibilidad del nuevo presidente, tal decisión podría llegar incluso antes. Si se impusieran los aranceles el próximo fin de semana y el euro-dólar no recupera sus pérdidas de esta semana, la paridad podría verse ya en la apertura del mercado del próximo lunes. Cotización del euro-dólar El euro-dólar prueba actualmente los mínimos locales de la primera quincena de enero. Si el optimismo vuelve al mercado, el primer nivel de resistencia clave está en torno a 1,028, seguido de una resistencia en la cota de 1,035. También es importante recordar que esta semana se publicarán varios informes macroeconómicos importantes, con especial atención al informe de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.

Fuente: xStation5

