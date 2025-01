El euro-dólar sube hoy un 0,75% 📈

馃毃El EUR/USD supera m谩ximos mensuales El euro ha tenido una semana excelente. Si la cotizaci贸n terminara en los niveles actuales, ser铆a el mejor per铆odo de cinco d铆as desde noviembre de 2023. Hay al menos varias razones para estas fuertes subidas, aunque la m谩s importante es el informe preliminar del PMI. Los s贸lidos datos de la econom铆a europea sobre el sentimiento empresarial indican que podemos estar dejando el pesimismo atr谩s. Se esperaba que la econom铆a alemana tuviera un desempe帽o muy pobre a lo largo de 2024, pero los empresarios ahora ven el futuro un poco mejor, principalmente en el sector de servicios. El sentimiento positivo se ha mostrado durante mucho tiempo en el DAX 40, que cotiza en m谩ximos hist贸ricos y se comporta mucho mejor que el S&P 500 de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El PMI manufacturero de la eurozona subi贸 a 46,1, frente a las expectativas de 45,3 y el nivel anterior de 45,1.

El PMI de servicios se debilit贸 a 51,4 desde 51,6, frente a las expectativas de 51,5.

Esto es el resultado de peores datos de Francia, ya que vimos un repunte considerable en el PMI de servicios de Alemania. 聽 Vemos una mejora de las expectativas empresariales en Europa. Los 铆ndices siguen por debajo de los 50 puntos, pero el clima no es tan malo como lo ha sido durante la mayor parte de 2024. Fuente: Macrobond, XTB En los 煤ltimos d铆as hemos visto un marcado aumento de los rendimientos europeos, m谩s fuertes que los estadounidenses. El diferencial de rendimiento se ha ampliado en unos 25 puntos b谩sicos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Cotizaci贸n del euro-d贸lar El euro-d贸lar ha estado rebotando con fuerza desde principios de esta semana. Potencialmente, esta podr铆a ser la mejor semana desde noviembre de 2023, con un crecimiento superior al 2%. En lo que va de d铆a ha subido alrededor de un 0,75%. El par no solo logr贸 un rebote en l铆nea con la formaci贸n de cabeza y hombros invertidos, sino que tambi茅n elimin贸 la mayor correcci贸n bajista anterior. Hoy se ha roto el nivel de 1,0500, con la perspectiva de que el rango del movimiento actual llegue a la siguiente resistencia importante en el nivel de 1,0600. Por otro lado, el euro puede ser sensible al anuncio de Trump sobre la imposici贸n de aranceles. 聽 聽

