Pedro Sánchez ha dado más detalles sobre el mal llamado fondo soberano “España Crece” y sus objetivos de inversión. Las preguntas rondan el cómo se financiará ese fondo si España está en déficit público. ¿Cuáles son las claves de este fondo soberano?

El fondo soberano que no es un fondo soberano

El gobierno de España anunció a bombo y platillo la creación de lo que llamaron un “fondo soberano”. El objetivo era no perder unos 10.500 millones de euros que faltaban por asignar de los fondos Next Generation y que han ayudado a la economía española a crecer a una tasa superior a la media europea (entre otras variables como el aumento de la mano de obra). Para ello, se anunció un fondo soberano. La cuestión es que lo normal de los fondos soberanos es que estén respaldados o por unos ingresos provenientes de la explotación de un recurso natural (por ejemplo el fondo soberano de Arabia Saudí o el de Noruega) o por un superávit fiscal. Estos fondos abarcan varias tipologías y desde luego los fondos de desarrollo existen, focalizados en la inversión en infraestructuras del país y con una visión de muy largo plazo. Sin embargo, en el caso de España la financiación es diferente.

¿De dónde saldrá el dinero para “España Crece”

El objetivo del gobierno de Pedro Sánchez es movilizar unos 120.000 millones de euros, de los cuales 10.500 millones de euros vendrán del sobrante de los fondos Next Generation, financiación del ICO hasta los 60.000 millones de euros y el resto inversión privada. Es decir, al menos la mitad del capital del proyecto es una esperanza de que empresas privadas se sumen a la iniciativa. Por tanto, ya estamos viendo como las inversiones se financiarán con deuda, a diferencia de lo que ocurre en otros fondos soberanos.

¿Cuál es el objetivo del fondo soberano de Pedro Sánchez?

El fondo parece tener muchos objetivos. Aunque se hablen de aspectos genéricos como mejorar la productividad o contribuir al desarrollo del mercado de capitales, se pretende invertir en temas tan amplios como IA, computación cuántica, economía circular, infraestructura de agua, seguridad y vivienda. De hecho, el objetivo es construir vivienda pública y asequible y movilizará hasta 23.000 millones de euros de fondos públicos y privados para construir unas 15.000 viviendas al año. La cuestión es que si bien la financiación es una de las trabas para construir, el principal escollo viene de la falta de suelo disponible por el cuello de botella que produce la propia administración pública a través de todos los permisos requeridos. Además, a esto hay que sumar que los márgenes de las constructoras no son demasiado amplios por el coste de los materiales y la falta de mano de obra, por lo que esas 15.000 viviendas podrían pender de un hilo. En cualquier caso, el déficit actual de vivienda en España ronda el medio millón y debido a que se crean más nuevos hogares que viviendas se construyen, esto seguirá aumentando. Es decir, en el mejor de los casos esa nueva construcción ayudaría a que no se expandiera aún más el déficit, pero sigue sin resolver el grave problema de nuestro país.

El problema de los macro planes de gasto público

Uno de los problemas que enfrentan los macro planes de gasto público es la asignación de capital. En este caso, fijémonos en el área de IA, uno de los sectores en los que se tiene como objetivo invertir. El problema no viene de que en España no pueda haber talento en este área, sino distinguir entre las compañías o iniciativas con mayor potencial, más aún en un área tan nueva e incierta como la IA. Sin ir más lejos, existen miles de proyectos que aunque se basen en IA no aportan nada nuevo, sino que usan extensiones de ChatGPT u otras variantes. También podemos incluir aquí la computación cuántica, que incluso desde el punto de vista de algunos expertos aún no se sabe el impacto real que tendrá en nuestra sociedad. Dentro de estos campos, ahora se tendrá que crear un comité de personas con una gran capacidad para discernir estos proyectos y probablemente cumplir con los objetivos del plan, que en ocasiones no tiene por qué ser generar la máxima rentabilidad (de hecho, no parece que este objetivo esté siquiera contemplado).

En cualquier caso, podemos ver como este fondo soberano, ni es fondo, ni tampoco es tan soberano (ya que parte de los fondos vendrán de Europa)