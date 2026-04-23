El gigante de semiconductores europeo enciende las alarmas 🚨

Los índices europeos no han comenzado la semana de resultados con buen pie. El EuroStoxx 50 vuelve a caer un 0,75 %, encadenando su cuarta sesión consecutiva en rojo.

El principal responsable del mal comportamiento del índice hoy es ASML, cuya acción cae más de un 3 %, lastrando al conjunto del mercado.

El motivo: una advertencia de uno de sus mayores clientes, TSMC, que ha alertado sobre una reducción en la compra de ciertos productos de ASML.

Una relación única en la cadena de valor de la IA: ASML y TSMC, dos gigantes interdependientes

La relación entre ASML y TSMC es única en el mundo de la tecnología y las finanzas. Ambas compañías representan dos de los mayores cuellos de botella de la cadena de valor de la inteligencia artificial, y su crecimiento depende en gran medida de su colaboración.

ASML fabrica las máquinas de litografía más avanzadas del mundo, imprescindibles para producir los chips que diseñan compañías como Nvidia.

TSMC compra esas máquinas y fabrica los chips para prácticamente toda la industria tecnológica.

Son líderes indiscutibles en sus segmentos, y cualquier anuncio que afecte a una de ellas tiene consecuencias inmediatas sobre la otra.

Esto quedó claro en la presentación de resultados de TSMC, donde la compañía anunció un menor gasto en CAPEX, lo que el mercado interpretó como un riesgo para ASML: menos inversión implica menos demanda de maquinaria.

Un golpe directo a las expectativas de ASML

Las sospechas del mercado se confirmaron en los últimos días, cuando TSMC sorprendió a la industria anunciando que no adoptará por ahora las máquinas High‑NA EUV de ASML, la tecnología de litografía más avanzada disponible.

Con un precio por unidad de 350 millones de euros, TSMC considera que estos equipos no son rentables en esta fase, pese a su potencial para fabricar transistores más pequeños y chips más avanzados para IA.

La decisión es especialmente relevante porque:

TSMC es el mayor comprador de maquinaria del mundo.

Sus decisiones suelen marcar el ritmo tecnológico del sector.

ASML esperaba que estas máquinas entraran en producción masiva entre 2027 y 2028.

Por ahora, TSMC solo ha adquirido unas pocas unidades destinadas a investigación y está explorando alternativas para aumentar potencia sin depender de esta tecnología.

Costes prohibitivos y dudas sobre la adopción industrial

El coste total de propiedad es uno de los grandes frenos. Una fábrica de chips avanzada ya requiere entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, y las máquinas EUV estándar superan los 200 millones.

Las High‑NA EUV elevan aún más esa cifra, lo que complica su adopción incluso para los gigantes del sector. Aunque representan un salto tecnológico importante, la combinación de coste, complejidad y falta de urgencia comercial está frenando su despliegue.

El mercado teme que, sin el respaldo de TSMC, la adopción global sea más lenta de lo previsto.

ASML: uno de los líderes del STOXX 50 pese a los riesgos

Aunque esta noticia añade un nuevo factor de riesgo, junto a la presión regulatoria que podría limitar ventas a China, ASML sigue liderando los rendimientos del STOXX 50.

La compañía ha sido una de las grandes beneficiadas de la rotación hacia el sector de semiconductores, que ha impulsado tanto a los índices europeos como a los estadounidenses.

De hecho, índices como el S&P 500 o el Nasdaq 100 han rebotado con más fuerza gracias al mayor peso de este tipo de valores.

El líder europeo de semiconductores sube:

+31 % en 2026,

+113 % en los últimos 12 meses.

Por su parte, TSMC cae un 1,5 % en premarket, aunque mantiene un momentum muy sólido:

+25 % en 2026,

+161 % en los últimos 12 meses.

Cómo comprar acciones de TSMC y ASML desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de TSMC (TSM.US) y ASML (ASML.NL), dos compañías esenciales en la cadena global de semiconductores: TSMC como el mayor fabricante de chips avanzados del mundo y ASML como líder absoluto en maquinaria de litografía EUV. Ambas son pilares tecnológicos en la producción de chips para inteligencia artificial, centros de datos y electrónica de consumo.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en TSMC y ASML de forma eficiente y con costes muy competitivos.