Apple presentó unos resultados sólidos la semana pasada, pero apuntó a un problema que está preocupando a todo el sector y que supone un cuello de botella: la falta de chips. Sin embargo, en el caso de Apple el problema es algo más particular, lo que está llevando a la compañía a plantearse buscar otro proveedor de chips. ¿Qué se está cocinando en Apple?

Apple en negociaciones con Intel y Samsung

Ya hemos comentado en varias ocasiones la gran posición competitiva que TSMC tiene en el mercado de chips, con una cuota de mercado estimada en alrededor del 70%, y con prácticamente un monopolio en los chips de menos de 7 nanómetros. Por ello, es uno de los principales proveedores de Apple. De hecho, se estima que Apple representa alrededor del 20% de los ingresos de TSMC y para Apple se estima que la gran mayoría de los chips que integran sus dispositivos vienen precisamente de TSMC. Sin embargo, TSMC ya está produciendo prácticamente al 100% de su capacidad, lo que dificulta tanto su crecimiento como el del resto de la industria. Además, hay que sumar el riesgo geopolítico que tiene TSMC, al tener sus principales fábricas en Taiwán, amenazada por China y en continua tensión.

Ante la dificultad de TSMC de incrementar su producción y la alta dependencia que Apple tiene, la compañía americana está buscando nuevos proveedores. Apple diseña sus propios chips, por lo que lo que necesita es la fabricación. En ese sentido, ha acudido tanto a Intel como a Samsung para investigar posibles opciones. Intel está apostando de nuevo por la producción para terceros, por lo que un acuerdo con Apple sería un gran espaldarazo y probablemente llamaría a otras empresas a firmar acuerdos. A esto hay que sumar que el negocio de fundición de chips necesita de grandes escalas para ser rentable, por lo que un cliente como Apple podría ayudarte a entrar en beneficios de manera relativamente sencilla. Además, en el caso de Intel la fabricación se quedaría en Estados Unidos, algo que también beneficia a Apple de cara a la administración Trump.

Sin embargo, de momento todavía no se ha firmado nada y se trata de una apuesta importante para Apple porque los requerimientos de tiempo y calidad son fundamentales.

El impacto de la IA en Apple

Aunque Apple haya dejado pasar el barco del desarrollo de la IA, hay otro que puede estar a tiempo de cogerlo. Hablamos de crear el dispositivo idóneo para la IA. Aunque parte de la IA se ejecute en la nube, hay otra que se realiza en tu dispositivo. En ese sentido, un Iphone podría ser un gran dispositivo para que parte de las tareas de la IA se ejecuten localmente, sin necesidad de mandar información sensible a un servidor externo, es decir, fuera de tu móvil.

Por ello, Apple podría subirse a la próxima ola de la IA, donde ya cuenta con una experiencia de años, como es el hardware (dispositivo físico).