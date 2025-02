​​​​​​Los mercados asiáticos operaron de forma mixta, con un tono cauteloso, ya que las preocupaciones por los aranceles comerciales de Estados Unidos y los altas tipos de interés pesaron sobre la confianza. El Hang Seng subió más del 3%, liderado por las acciones tecnológicas, mientras que los mercados japoneses se mantuvieron estables y los índices de China continental mostraron un desempeño moderado. Alibaba eleva las tecnológicas chinas Las acciones de Alibaba Group en Hong Kong se dispararon un 8,5% después de los sólidos resultados del trimestre de diciembre, lo que provocó un repunte más amplio en las acciones tecnológicas chinas. La división de la nube de la compañía mostró un crecimiento sólido impulsado por las iniciativas de inteligencia artificial, mientras que la confirmación de una asociación con Apple para las funciones de inteligencia artificial en los iPhones chinos impulsó aún más la confianza. La noticia de la participación de 1.000 millones de dólares de Ryan Cohen también respaldó la acción. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación japonesa se aceleró en enero, con un IPC básico que subió un 3,2% interanual, superando las expectativas del 3,1%. La inflación general saltó al 4,0%, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos, incluido un aumento de casi el triple de los costos de la col. Los datos reforzaron las expectativas de un mayor ajuste monetario del BOJ, aunque los rendimientos de los bonos japoneses disminuyeron después de que el gobernador Ueda se comprometiera a abordar los movimientos anormales del mercado. Moody's rebajó la calificación crediticia de Nissan Motor a categoría basura (Ba1 desde Baa3), citando perspectivas débiles y desafíos de reestructuración. Por otra parte, surgieron informes de un grupo japonés de alto nivel que propone que Tesla invierta en Nissan luego del fracaso de las negociaciones de fusión con Honda, lo que podría aprovechar las plantas estadounidenses infrautilizadas de Nissan en medio de amenazas arancelarias. Otras noticias de la mañana Los precios del petróleo se estabilizaron con el Brent a 76,45 dólares y el WTI a 72,44 dólares, encaminándose a sus mayores ganancias semanales desde principios de enero. JPMorgan señaló que la demanda mundial de petróleo promedió 103,4 millones de bpd hasta mediados de febrero, mientras que las interrupciones del suministro persistieron y el Oleoducto del Caspio informó de flujos reducidos entre un 30 y un 40% después de un ataque con drones ucranianos. El Comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, anunció planes para aumentar las importaciones de gas de los EE. UU. y otras fuentes para reemplazar los suministros rusos, al tiempo que acelera la expansión de la energía renovable. La medida se produce cuando los precios del gas europeo alcanzaron máximos de dos años y en medio de la presión de las amenazas arancelarias de Trump. El oro retrocedió desde máximos históricos, pero se encaminaba a su octava ganancia semanal consecutiva, respaldado por las preocupaciones por la guerra comercial y la debilidad del dólar. El oro al contado se negociaba a 2.925,06 dólares, mientras que los futuros se liquidaban a 2.941,49 dólares, con el metal precioso ganando alrededor de un 1,6% en la semana. El euro se mantuvo estable en 1,049 dólares antes de las elecciones alemanas del domingo, tras el colapso de la coalición del canciller Scholz. Los mercados esperan las lecturas del PMI de febrero de la eurozona, Gran Bretaña y Estados Unidos, que podrían mostrar los primeros impactos de las amenazas arancelarias de Trump en la actividad empresarial. El cobre se encaminaba a pérdidas semanales a pesar del reciente entusiasmo impulsado por la inteligencia artificial, con los futuros de la LME a 9.522,80 dólares por tonelada y los futuros de marzo a 4,5750 dólares por libra, ambos con una caída de alrededor del 1,9% en la semana a medida que se enfriaba el impulso del repunte de China. El yen japonés se debilitó a 150,35 por dólar a pesar de los sólidos datos de inflación, ya que las autoridades intentaron moderar las expectativas de un ajuste agresivo del BOJ. El ministro de Finanzas, Kato, advirtió sobre el impacto del aumento de los rendimientos de los bonos en el gasto gubernamental, lo que enfrió las especulaciones del mercado sobre las inminentes alzas de las tasas.

