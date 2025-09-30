El Ibex 35 abre a la baja

El Ibex 35 abre la última jornada del mes con caídas e influenciado por los descensos de otros índices europeos. En Asia también habíamos visto caídas y parece que la incertidumbre que rodea a Estados Unidos, por el potencial cierre del gobierno, comienza a impactar en otras bolsas. Además, la batería de datos macro es alta tanto hoy como para la semana en general.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Rovi son las más alcistas del día de hoy, después de que se haya conocido que la empresa ha comprado una planta de producción en Phoenix a Bristol Myers, además de un acuerdo para seguir fabricando para la compañía americana durante 5 años. Las acciones de Grifols o de Mapfre siguen teniendo protagonismo en la jornada de hoy, al igual que lo tuvieron al comienzo de la sesión de ayer. El optimismo por la creación de la nueva comisión sigue latente en Grifols, mientras que Mapfre rompe máximos históricos.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal son las que más caen dentro de la negatividad del Ibex 35. El motivo parece ser la posible venta de su división en Sudáfrica por unos 491 millones de dólares. También hay ciertos miedos de Estados Unidos incluya más productos que usan acero en su lista de "derivados del acero" sujetos a aranceles, mientras que el gobierno canadiénse ha afirmado que dará apoyo financiero a un operador local. Esto hace que el panorama en el sector sea en general más complicado. Por su parte, las acciones de Repsol siguen achacando la resaca de las fuertes caídas de ayer del petróleo por los miedos a nuevos incrementos de la producción en noviembre por parte de la OPEP+. En el día de hoy, las caídas del crudo se han suavizado.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

